Αγγλία: Αποκλεισμός σε προπονητή που έστελνε άσεμνο υλικό σε παίκτριες
Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς σε Βρετανό προπονητή, ο οποίος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δώδεκα ετών για την αποστολή άσεμνου υλικού με πρωταγωνιστή τον ίδιο σε παίκτριες της Σάτον Κόλντφιλντ Τάουν (Δ' κατηγορία), καθώς και σε ένα μέλος του τεχνικού του επιτελείου!
Ο Ράιαν Χάμιλτον αρνείτο τις 24 εις βάρος του κατηγορίες ωστόσο βρέθηκε ένοχος για τις 23, με τέσσερις παίκτριες και μία βοηθό να καταγγέλλουν στη FA, ότι ο πρώην προπονητής τους είχε στείλει, μεταξύ άλλων, ημίγυμνες φωτογραφίες του και βίντεο όπου αυνανιζόταν.
Παράλληλα, υπήρχαν καταγγελίες για ανάρμοστα σχόλια που έκανε ο Χάμιλτον στα αποδυτήρια, με την αναφορά της Αγγλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να αναφέρει πως ο άντρας δεν είχε φροντίσει να παραδώσει το υλικό του κινητού του τηλεφώνου, όπως του είχε ζητηθεί. Τα περιστατικά που έφεραν τις καταγγελίες σημειώθηκαν μεταξύ Μαΐου 2022 και Νοεμβρίου 2024, με τον Χάμιλτον να φέρεται να μην έδειξε κανένα σημάδι μετάνοιας για τις πράξεις του και απλά να λέει πως δεν ένιωθε περήφανος για αυτές...
If you are concerned about the conduct of anyone who is potentially abusing a position of trust or power, then my inbox is always open: [email protected]https://t.co/NaEDnzLabF— Tom Garry (@TomJGarry) January 17, 2026
