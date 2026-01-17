Η FA τιμώρησε με δωδεκαετή αποκλεισμό προπονητή που έστελνε άσεμνο υλικό σε παίκτριες αλλά και ένα μέλος του τεχνικού του επιτελείου.

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς σε Βρετανό προπονητή, ο οποίος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δώδεκα ετών για την αποστολή άσεμνου υλικού με πρωταγωνιστή τον ίδιο σε παίκτριες της Σάτον Κόλντφιλντ Τάουν (Δ' κατηγορία), καθώς και σε ένα μέλος του τεχνικού του επιτελείου!

Ο Ράιαν Χάμιλτον αρνείτο τις 24 εις βάρος του κατηγορίες ωστόσο βρέθηκε ένοχος για τις 23, με τέσσερις παίκτριες και μία βοηθό να καταγγέλλουν στη FA, ότι ο πρώην προπονητής τους είχε στείλει, μεταξύ άλλων, ημίγυμνες φωτογραφίες του και βίντεο όπου αυνανιζόταν.

Παράλληλα, υπήρχαν καταγγελίες για ανάρμοστα σχόλια που έκανε ο Χάμιλτον στα αποδυτήρια, με την αναφορά της Αγγλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να αναφέρει πως ο άντρας δεν είχε φροντίσει να παραδώσει το υλικό του κινητού του τηλεφώνου, όπως του είχε ζητηθεί. Τα περιστατικά που έφεραν τις καταγγελίες σημειώθηκαν μεταξύ Μαΐου 2022 και Νοεμβρίου 2024, με τον Χάμιλτον να φέρεται να μην έδειξε κανένα σημάδι μετάνοιας για τις πράξεις του και απλά να λέει πως δεν ένιωθε περήφανος για αυτές...