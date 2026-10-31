Σάκοτα: «Χάσαμε δίκαια, καλό μπάσκετ ο Βίκος και εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα μας»
Ο Βίκος Ιωαννίνων πέτυχε την πρώτη του νίκη στη GBL, αφού επικράτησε με 95-84 της ΑΕΚ των πολλών απουσιών. Κάκιστη εικόνα της Ένωσης σε άλλο ένα ματς. Πολλά προβλήματα σε άμυνα και επίθεση για την Βασίλισα που έχει ανάγκη από αλλαγές άμεσα.
Μετά το τέλος του ματς, ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στην κάμερα του ΣΠΟΡ ΦΜ ΤV και παραδέχθηκε πως η ομάδα από τα Γιάννενα νίκησε δίκαια.
«Τι πρέπει να αλλάξει; Αυτό δεν είναι της παρούσης. Χάσαμε δίκαια. Η ομάδα του Βίκου έπαιξε καλό μπάσκετ και εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματά μας. Συγχαρητήρια, δεν έχω τίποτε άλλο να πω»
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