Στα «ραντάρ» του ελληνικού Big-4 το ταλέντο της Ομόνοιας

Ο Άγγελος Νεοφύτου έχει πραγματοποιήσει ένα εξαιρετικό πρώτο μισό με την Ομόνοια και έχει μπει στα μπλοκάκια των ελληνικών ομάδων.

Η Ομόνοια κληρώθηκε με τη Ριέκα στα play offs του Conference League και αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή του κυπριακού πρωταθλήματος με διαφορά δύο βαθμών από την Πάφο και με ματς λιγότερο.

Στο ρόστερ υπάρχουν αρκετοί νεαροί ποδοσφαιριστές ωστόσο το όνομα του Άγγελου Νεόφυτου ξεχωρίζει μέσα από τους αριθμούς του στο πρώτο μισό της φετινής χρονιάς και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, το ελληνικό Big-4 κοιτάει ζεστά την περίπτωσή του.

Ο 20χρονος φορ μετράει ήδη τρία γκολ σε 12 παιχνίδια στο κυπριακό πρωτάθλημα ενώ έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις στο Conference League όπου πέτυχε τρία τέρματα σε πέντε ματς και βοήθησε το κλαμπ να περάσει στην επόμενη φάση καθώς πέτυχε το νικητήριο γκολ κόντρα στη Ραμπίντ Βιένης, σκόραρε με την Ντιναμό Κιέβου και χάρισε την ισοπαλία με τη Λοζάνη (1-1).

Την περσινή σεζόν είχε αγωνιστεί με την Primavera της Σασουόλο όπου έκανε φουλ σεζόν με 22 συμμετοχές, φτάνοντας μέχρι και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Το συμβόλαιο του διεθνή με την Κ21 της Κύπρου εκπνέει το καλοκαίρι του 2027 και το όνομα του κάνει ήδη «γκελ» καθώς βάζει γκολ ανά 130 λεπτά και μιλάμε για ένα παιδί που είναι μόλις 20 ετών.