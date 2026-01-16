Τα ζευγάρια των play offs του Conference League
Μετά την ολοκλήρωση του League Phase του Conference League, η ΑΕΚ βρίσκεται απευθείας στους «16» καθώς τερμάτισε στην 3η θέση και περιμένει τον αντίπαλο που θα της προκύψει από τη διαδικασία των play offs.
Στη Νιόν πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τα ζευγάρια από τις ομάδες που τερμάτισαν από την 9η έως την 24η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο Γάλλος θρύλος, Γουλίαμ Γκαλάς ήταν ο καλεσμένος που βοήθησε στην κλήρωση. Να τονίσουμε πως η Ένωση δεν έμαθε κάτι από τη συγκεκριμένη κλήρωση καθώς γνώριζε ότι πιθανός αντίπαλος είναι ένας εκ των Άλκμααρ, Νόα, Ντρίτα και Τσέλιε.
Αναλυτικά:
Ασημί διαδρομή:
Ζρίνσκι Μόσταρ - Κρίσταλ Πάλας
Κουόπιο - Λεχ Πόζναν
Νόα - Άλκμααρ
Γιαγκελόνια - Φιορεντίνα
Πράσινη διαδρομή:
Σίγκμα Όλομουτς - Λοζάνη
Σκεντίγια - Σαμσουνσπόρ
Ντρίτα - Τσέλιε
Ομόνοια - Ριέκα
