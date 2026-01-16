Τα ζευγάρια των play offs του Conference League

Έγιναν γνωστά τα ζευγάρια για τα play offs του Conference League όπου οι νικητές θα περάσουν στους «16» της διοργάνωσης.

Μετά την ολοκλήρωση του League Phase του Conference League, η ΑΕΚ βρίσκεται απευθείας στους «16» καθώς τερμάτισε στην 3η θέση και περιμένει τον αντίπαλο που θα της προκύψει από τη διαδικασία των play offs .

Στη Νιόν πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τα ζευγάρια από τις ομάδες που τερμάτισαν από την 9η έως την 24η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο Γάλλος θρύλος, Γουλίαμ Γκαλάς ήταν ο καλεσμένος που βοήθησε στην κλήρωση. Να τονίσουμε πως η Ένωση δεν έμαθε κάτι από τη συγκεκριμένη κλήρωση καθώς γνώριζε ότι πιθανός αντίπαλος είναι ένας εκ των Άλκμααρ, Νόα, Ντρίτα και Τσέλιε.

Αναλυτικά:

Ασημί διαδρομή:

Ζρίνσκι Μόσταρ - Κρίσταλ Πάλας

Κουόπιο - Λεχ Πόζναν

Νόα - Άλκμααρ

Γιαγκελόνια - Φιορεντίνα

Πράσινη διαδρομή:

Σίγκμα Όλομουτς - Λοζάνη

Σκεντίγια - Σαμσουνσπόρ

Ντρίτα - Τσέλιε

Ομόνοια - Ριέκα