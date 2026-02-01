Οι οπαδοί της Ομόνοιας τίμησαν τη μνήμη των επτά αετόπουλων του ΠΑΟΚ.

Σε όλο τον κόσμο οπαδοί διάφορων ομάδων έχουν τιμήσει τη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ.

Οι Ομονοιάτες με την είσοδο των ποδοσφαιριστών στο ΓΣΠ για το ματς της ομάδας του με τον Ύψωνα, ανέβασαν στο πέταλο διάφορα πανό για τους 7 αδικοχαμένους ΠΑΟΚτσήδες, αλλά και για τις πέντε εργαζόμενες γυναίκες που έχασαν την ζωή τους, έπειτα από την έκρηξη σε εργοστάσιο «Βιολάντα».

Μάλιστα ο κόσμος του "τριφυλλιού" δεν τραγούδησε καθόλου στα πρώτα επτά λεπτά του αγώνα, εις μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ.

Πανό επίσης υπήρχε από τους οπαδούς της Ντιναμό Βουκουρεστίου, ενώ και οι φίλοι του Λεβαδειακού είχαν πανό για τα επτά αετόπουλα.

