Σοκ στην Ομόνοια με Κίτσο: Εκτός για 9-12 μήνες λόγω ρήξης χιαστού

Επαληθεύτηκαν οι ανησυχίες για τον Φώτη Κίτσο, με τον Έλληνα αμυντικό να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έναν χρόνο.

Η Ομόνοια, η οποία θα αντιμετωπίσει τη Ριέκα στα νοκ άουτ του Conference League, κατέγραψε το βράδυ της Κυριακής (25/01) μία σπουδαία εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας του Άρη Λεμεσού με το επιβλητικό 3-5, παραμένοντας για τα καλά στη κορυφή του Κυπριακού πρωταθλήματος με 45 βαθμούς, στο +5 από τη δεύτερη ΑΕΚ Λάρνακας

Ο αγώνας αυτός όμως σημαδεύτηκε από ένα αρκετά άσχημο περιστατικό, αυτό του τραυματισμού του Φώτη Κίτσου. Ο Έλληνας αμυντικός αποχώρησε με πόνους στο γόνατο στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης και τη θέση του πήρε ο άρτι αφιχθείς Μόουζες Οντουμπάτζο.

Σήμερα το πρωί (26/01) ο νεαρός πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, με τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνουν τις σοβαρές υποψίες της κυπριακής ομάδας.

Αναλυτικότερα ο 22χρόνος οπισθοφύλακας θα παραμείνει στα «πιτς» για τουλάχιστον 9 με 12 μήνες, καθώς υπέστη πλήρη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και ρήξη έξω μηνίσκου, όπως γνωστοποίησε ο σύλλογος με ανακοίνωση του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομόνοιας:

Δυστυχώς αποδείχθηκε σοβαρός ο τραυματισμός του Φώτη Κίτσου στο χθεσινό παιχνίδι με τον Άρη, καθώς μετά τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε διαφάνηκε πως έχει υποστεί πλήρη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και ρήξη έξω μηνίσκου.

Εκτιμάται ότι μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του τραυματισμού θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για χρονική περίοδο 9-12 μήνες.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια πολύ δύσκολη στιγμή στην ποδοσφαιρική καριέρα του Φώτη, αλλά και σημαντική απώλεια για την ΟΜΟΝΟΙΑ.

Κατά τη χρονική περίοδο της αποκατάστασής του δεν θα είναι μόνος, θα έχει δίπλα του την οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από την οποία απολαμβάνει την απόλυτη εκτίμηση και αναγνώριση.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και την γρηγορότερη δυνατή επιστροφή στα γήπεδα!

Σιδερένιος Φώτη!