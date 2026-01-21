Και επίσημα παρελθόν από την ΑΕΚ αποτελεί ο Μόουζες Οντουμπάτζο, υπογράφοντας για ενάμιση χρόνο στην Ομόνοια.

Παίκτης της Ομόνοιας είναι και επίσημα ο Μόουζες Οντουμπάτζο, ο οποίος βρισκόταν σήμερα στην Κύπρο για να περάσει τα ιατρικά και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην κυπριακή ομάδα.

Η ΑΕΚ είχε φτάσει σε συμφωνία για την παραχώρηση του Οντουμπάτζο στην Ομόνοια, με τον 32χρονο Άγγλο δεξιό μπακ να ανακοινώνεται για ενάμιση χρόνο από τον κυπριακό σύλλογο.

Ο Οντουμπάτζο αποχωρεί από την ΑΕΚ μετά από 24 εμφανίσεις, ενώ είχε σκοράρει και ένα τέρμα.

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας:

«Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με την ΑΕΚ Αθηνών για τη μετεγγραφή του 32χρονου Άγγλου ακραίου αμυντικού, Moses Odubajo.

Το συμβόλαιο συνεργασίας με τον Moses Odubajo έχει διάρκεια 1,5 χρόνο.

Ο ποδοσφαιριστής επέλεξε να αγωνίζεται με τον αριθμό 28.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο αγωνιζόταν στην ΑΕΚ Αθηνών, ενώ προηγουμένως έπαιξε για δύο χρόνια στον Άρη Θεσσαλονίκης. Κατέγραψε 12ετη καριέρα στο Βρετανικό ποδόσφαιρο, κυρίως σε επίπεδο Championship, έχοντας σημαντική συνεισφορά στις ομάδες Brentford FC, Hull City, Leyton Orient και Queens Park Rangers. Αγωνίστηκε έξι φορές στην εθνική Αγγλίας Κ20.

Καλωσορίζουμε τον Moses στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία».