Το είπε ο Σαββίδης, δεσμεύτηκε, άρα θα γίνει…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το πιο μεγάλο θέμα του γηπέδου της ομάδας του ΠΑΟΚ, θυμίζει τις υποσχέσεις του Σαββίδη, παρουσιάζει λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματα και στο τέλος αναρωτιέται…

Αυτός ο μήνας, αλλά και ο επόμενος (και ο άλλος, και ο μεθεπόμενος) θα έχουν… πολλή μπάλα για τον ΠΑΟΚ που θα κάνει την προσπάθειά του σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει. Για λίγο ας επιστρέψουμε στο πιο μεγάλο θέμα του Συλλόγου που είναι το γήπεδο…

Δεν είναι μεγάλη είδηση η σύσταση της εταιρίας ειδικού σκοπού. Αλίμονο. Την έκαναν μερικοί (από αυτούς που κόντρα σε κάθε ΠΑΟΚτσήδικη αρχή δικαίωναν το τρύπημα του καλοκαιριού) που για να γκρινιάξουν και να προβάλουν το αρνητικό, ρωτούσαν κάθε μέρα με στόμφο και ειρωνεία τι έγινε και δεν προχωράει. Αυτό είναι και το θέμα μας.

Ο Ιβάν Σαββίδης έχει ευεργετήσει τον ΠΑΟΚ και μπαίνει πολύ-πολύ ψηλά στην ιστορία του Συλλόγου, όχι τόσο γιατί έφερε τίτλους. Τον εκτιμά ο κόσμος του Δικεφάλου σε ποσοστό άνω του 90-95% γιατί είναι συνεπής στις πράξεις σε σχέση και με τα λόγια του. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του ως άνθρωπος κι αυτό κυρίως σέβεται ο ΠΑΟΚτσής σε έναν ηγέτη που δεν μένει σε υποσχέσεις.

- Είπε ο Σαββίδης ότι θα γίνει ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστής και θα φθάσει στην κορυφή; Το είπε, το έκανε και ο ΠΑΟΚ είναι μόνιμα στη θέση του πρωταγωνιστή

- Είπε ότι θα φέρει τη χαρά στην Τούμπα σε κάτι τόσο-μα τόσο δύσκολο και το έκανε με το παραπάνω, έχοντας τον ΠΑΟΚτσή απόλυτα περήφανο για την ομάδα του που έχει φθάσει στο σημείο να πηγαίνει στο Καραϊσκάκης να κερδίζει εύκολα, και κανείς να μην νιώθει ότι έκανε κάτι ιδιαίτερο… Ηγείται ο Σαββίδης ενός ποδοσφαιρικού οργανισμού που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για την πολιτική του στις ακαδημίες, για τη συνολική διαχείριση και πολιτική που εφαρμόζεται, αλλά και για την στήριξή του σε ένα ποδοσφαιρικό σχέδιο και έναν προπονητή που όλοι πλέον ζηλεύουν!

- Είτε ότι τα χρέη του ΠΑΟΚ είναι και δικά μου χρέη και είναι ο μόνος που κιμπάρικα, έδωσε τόσα εκατομμύρια σε ιδιώτες και δημόσιο, αναγνωρίζοντας σωστά, ηθικά και δίκαια, όλα τα χρέη, τα οποία και κατέβαλε, για να μην έχει κανείς να αντιτάξει το οτιδήποτε. Μαζί, εξασφάλισε και την οικονομική σταθερότητα της ΠΑΕ που μπορεί και έχει μόνιμα μία πρωταγωνίστρια ομάδα, ποντάροντας και σε κέρδη τα οποία ίδια ουσιαστικά παράγει.

- Δεσμεύτηκε ότι θα φτιάξει το απόλυτα βρώμικο ελληνικό ποδόσφαιρο όπως το βιώναμε μέχρι το 2016 και πράγματι τα κατάφερε σε κάτι που έδειχνε πραγματικά ακατόρθωτο!

- Υποσχέθηκε και στήριξε επίσημα, αλλά και ανεπίσημα κάθε τμήμα του Συλλόγου, βοηθώντας επίσης τον ΠΑΟΚ να έχει τόσους πολλούς αθλητές και ομάδες στην πρώτη κατηγορία.

Τόσα μα τόσα πολλά που άλλαξαν τον ΠΑΟΚ ως μέγεθος τα τελευταία 14 χρόνια, κάτι που γνωρίζει και παραδέχεται όλη η Ελλάδα.

ΒΑΡΙΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

Μέσα σε όλα ο ηγέτης του ΠΑΟΚ έχει υποσχεθεί και την κατασκευή του νέου γηπέδου, για το οποίο αλήθεια είναι ότι άργησε λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπισε στη χώρα που ζει. Είναι αλήθεια, έτσι έγινε, κανείς δεν το αρνείται, αλλά αυτή η ανθρώπινη δυσκολία μέσα σε ένα πλαίσιο παγκόσμιων ταραχών ΔΕΝ είναι ποτέ δυνατόν να δικαιολογεί μία προδοσία και ένα ασύλληπτο τρύπημα μέσα από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ.

Από χθες λοιπόν η εταιρία ειδικού σκοπού υφίσταται και πλέον όλα μα όλα περνάνε σε εκείνη:

-Θα συνυπογράψει το μνημόνιο με τον ΑΣ

- Θα πάρει επάνω της τις μελέτες και την πρόοδό τους

-Θα ολοκληρώσει τις επαφές με την κατασκευαστική εταιρία η οποία θα αλλάξει μερικά δεδομένα στο σχέδιο του γηπέδου, όπως αυτό που χθες αποκαλύφθηκε και έχει να κάνει με τον αετό που θα σκεπάζει το γήπεδο, έχοντας τα φτερά δυτικά και ανατολικά στις κεντρικές κερκίδες και τα κεφάλια του στα βόρεια προς τη θύρα 4. Μία θύρα που όλα δείχνουν ότι θα είναι μονοκόμματη, χωρίς διαζώματα, ένα πανύψηλο και επιβλητικό μαύρο τοίχος.

Όλα μα όλα τα γραφειοκρατικά θα τελειώσουν με την έκδοση οικοδομικής άδειας (κατά προσέγγιση) την Άνοιξη του 2027 για να ξεκινήσουν οι εργασίες και το 2030 να μπει ο ΠΑΟΚ στο νέο του σπίτι. Πολύ νωρίτερα, αυτό το καλοκαίρι του 2026 η κυβέρνηση και η επιτροπή διοίκησης του Καυταντζογλείου θα πρέπει να φανούν -επιτέλους- συνεπής με τα έργα που πρέπει να γίνουν στο παρατημένο -μέχρι πρότινος- εθνικό στάδιο της πόλης.

Ο Σαββίδης με δυνατές φράσεις και όλη τη δύναμη της ψυχής του υποσχέθηκε στον κόσμο του ΠΑΟΚ και το νέο γήπεδο: «Θα κατασκευάσω νέα Τούμπα. Είπα στους γιους μου ότι ξεκίνησα πόλεμο και αν συμβεί κάτι σε μένα, εσείς θα χτίσετε το γήπεδο. Από το κορμί μου θα βγάλετε την καρδιά μου και θα τη βάλετε στα θεμέλια του γηπέδου. Αυτή θα είναι η παρακαταθήκη μου!». Δυσκολεύτηκε, άργησε, έπαθε, έμαθε, τρυπήθηκε μέσα από τον ΠΑΟΚ με απαράδεκτο τρόπο, κινητοποιήθηκε διαφορετικά, υπέγραψε μία απίστευτη συμφωνία παραχωρώντας πάρα μα πάρα πολλά στον ΑΣ και συνεχίζει με σκοπό να τηρήσει άλλη μία πολύ μεγάλη υπόσχεσή του στον κόσμο.

Ήταν και προσπαθεί να είναι συνεπής σε ότι έχει πει. Υπάρχει περίπτωση μετά από όόλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αυτός ο άνθρωπος να προδώσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ στο πιο μεγάλο από τα έργα για το οποίο έχει δεσμευθεί;