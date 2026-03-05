Η Λουντογκόρετς επικράτησε 1-0 της Λέφσκι Σόφιας, μείωσε στο -9 και ελπίζει ακόμα για το 15ο συνεχόμενο πρωτάθλημα.

Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μιάμιση δεκαετία, ο πρωταθλητής Βουλγαρίας ενδέχεται να είναι άλλος. Μετά από 14 συνεχόμενους τίτλους, η Λουντογκόρετς δείχνει έτοιμη να παραδώσει τα σκήπτρα... Ή μήπως όχι; Ένα γκολ του Έρικ Μάρκους στο 80ό λεπτό του ντέρμπι με τη Λέφσκι Σόφιας έδωσε τη νίκη στους Αετούς, που μάζεψαν έτσι τη διαφορά από την κορυφή στους εννέα βαθμούς.

Έξι αγωνιστικές απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, με άλλες έξι να έρχονται στη συνέχεια στο πλαίσιο των playoffs. Δώδεκα ματς για να δούμε αν θα έχουμε το σπάσιμο ενός ασύλληπτου σερί ή μία μυθική ανατροπή, η οποία θα επιτρέψει στη Λουντογκόρετς να κάνει ένα τεράστιο ρεκόρ.

Καμία ομάδα στην Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να πάρει πάνω από 14 συνεχόμενα πρωταθλήματα, με τους Βούλγαρους να ισοφαρίζουν πέρυσι το ρεκόρ των Σκόντο Ρίγα και Λίνκολν από Λετονία και Γιβραλτάρ αντίστοιχα. Παράλληλα, με κούπα φέτος, η Λουντογκόρετς δύναται να ισοφαρίσει το μεγαλύτερο ρεκόρ παγκοσμίως, φτάνοντας της 15 που είχε καταφέρει να κατακτήσει η... Ταφέα στο Βανουάτου από το 1994 έως το 2009!