Η Τούμπα «αγκαλιάζει» τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου

Μετά τον θρίαμβο στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο ΠΑΟΚ περιμένει τον κόσμο του να γεμίσει την Τούμπα απέναντι στον ΟΦΗ και να στηρίξει την ομάδα στη «μάχη» του πρωταθλήματος

Η μεγάλη πρόκριση επί του νταμπλούχου Ολυμπιακού μέσα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κράτησε τον ΠΑΟΚ μέσα και στους τρεις μεγάλους στόχους της σεζόν: πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη. Και αυτό από μόνο του δεν είναι ούτε αυτονόητο, ούτε σύμπτωση. Είναι το αποτέλεσμα μιας ομάδας που έχει ταυτότητα, βάθος, πλάνο και –κυρίως– συνέπεια.

Η πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου δεν ήταν απλώς ένα ακόμη αποτέλεσμα. Ήταν η επιβεβαίωση ότι ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και μπορεί να αντέξει το βάρος του τριπλού ταμπλό. Όχι θεωρητικά, αλλά στην πράξη, απέναντι στον πιο απαιτητικό αντίπαλο και στην πιο δύσκολη έδρα.

Το σημαντικότερο στοιχείο αυτής της πορείας είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν «επιβιώνει» στους στόχους του. Τους διεκδικεί ενεργά. Στο πρωτάθλημα παραμένει σε απόσταση βολής από την κορυφή, στο Κύπελλο βρίσκεται ήδη στα ημιτελικά, ενώ στην Ευρώπη έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί με αξιοπρέπεια και ανταγωνιστικότητα.

Την Κυριακή (18/1-19:00), ο Δικέφαλος επιστρέφει στην Τούμπα για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της Super League. Ένα ματς που έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θρίαμβο στο «Καραϊσκάκης» και απαιτεί άμεση επαναφορά στη λογική του πρωταθλήματος. Αυτού του είδους τα παιχνίδια είναι συχνά πιο δύσκολα απ’ όσο δείχνουν, ακριβώς επειδή έρχονται μετά από μεγάλες βραδιές.

Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ωστόσο, δείχνει να αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία της στιγμής. Για ακόμη μία φορά είναι έτοιμος να γεμίσει τον «ασπρόμαυρο» ναό, όχι απλώς για να πανηγυρίσει, αλλά για να στηρίξει μια ομάδα που παίζει με τρόπο, σχέδιο και προσωπικότητα. Μια ομάδα που δεν φοβάται τα μεγάλα ματς και δεν υποτιμά τα θεωρητικά «μικρότερα».

Υπάρχει και το βαθμολογικό σκέλος. Αν ο ΠΑΟΚ επικρατήσει του ΟΦΗ και με δεδομένο ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εξασφαλίσει αναβολή, μπορεί να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας. Όχι ως τίτλος ουσίας, αλλά ως ένεση ψυχολογίας σε μια περίοδο όπου κάθε λεπτομέρεια παίζει ρόλο. Η πρώτη θέση, ακόμη και προσωρινά, ενισχύει την πίστη και τη δυναμική εντός και εκτός αποδυτηρίων.

Το ζητούμενο για τον Λουτσέσκου και το επιτελείο του είναι ξεκάθαρο: να διατηρηθεί η ισορροπία. Να μη χαθεί η ένταση, να μη μετατραπεί ο ενθουσιασμός σε χαλάρωση.

Μέχρι στιγμής, ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι μπορεί να το κάνει. Όχι μόνο επειδή έχει ποιότητα, αλλά επειδή έχει νοοτροπία.

Η Κυριακή δεν είναι απλώς ένα ακόμη παιχνίδι πρωταθλήματος. Είναι ένα τεστ συνέχειας. Ένα σημείο όπου ο κόσμος και η ομάδα καλούνται να κινηθούν μαζί, όπως έχουν κάνει πολλές φορές φέτος. Στα 100 χρόνια ζωής του συλλόγου, αυτό που χτίζεται δεν αφορά μόνο το παρόν, αλλά και το αποτύπωμα μιας ομάδας που θέλει να κλείσει τον αιώνα της όρθια, ανταγωνιστική και διεκδικητική.

Τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ βρίσκονται ήδη στον «αέρα» εδώ και ημέρες και ο αριθμός τους μειώνεται συνεχώς. Όχι από υποχρέωση, αλλά από ανάγκη. Γιατί αυτή η ομάδα, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, αξίζει τη στήριξη. Και γιατί το τριπλό ταμπλό δεν κερδίζεται μόνο με τα πόδια, αλλά και με τον κόσμο στο πλευρό της.