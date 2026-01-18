Stoiximan Super League: Γιόβιτς και Τεττέη πρωταγωνιστές στο αθηναϊκό ντέρμπι, με αέρα Κυπέλλου η κόντρα της Τούμπας, από διαφορετική αφετηρία η κόντρα ΑΕΛ - Άρη

Ανάλυση και προγνωστικά για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Τρεις αναμετρήσεις φιλοξενεί το πρόγραμμα της Κυριακής (18/1) για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με την κόντρα ΑΕΛ - Άρης να προηγείται χρονικά καθώς η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 στην AEL FC Arena.

Super προσφορά εγγραφής* στη Stoiximan!

Με ρεκόρ 1Ν-7Ι-8Η και γκολ 14-28, οι «βυσσινί» δίνουν μάχη παραμονής. Πολλά τα αγωνιστικά προβλήματα στη διάρκεια της σεζόν και η ΑΕΛ καλείται να βρει τις λύσεις που θα την βοηθήσουν να ανανεώσει την παρουσία της στη μεγάλη κατηγορία. Το 0-0 με τον Ατρόμητο και το 1-1 με την Κηφισιά, την κράτησαν στην 13η και προτελευταία θέση, στο -3 από Ατρόμητο και Αστέρα Τρίπολης. Κάθε ματς στη συνέχεια έχει ολοένα και περισσότερο τον χαρακτήρα τελικού, καθώς τα περιθώρια για απώλειες στενεύουν.

Το «διπλό» στην Τρίπολη και οι ισοπαλίες με Ολυμπιακό, ΑΕΚ έδωσαν στον Άρη μια βάση για να «χτίσει» τη συνέχεια της σεζόν. Εντούτοις ο αποκλεισμός στο Κύπελλο από τον Παναθηναϊκό επανέφερε τους Θεσσαλονικείς στην πραγματικότητα. Και πλέον ο στόχος περιορίζεται στην 5η θέση της Stoiximan Super League. Εγχείρημα διόλου απλό, καθώς Βόλος και Λεβαδειακός είναι οι δύο ομάδες που έχουν τα φόντα για την έκπληξη. Αυξάνεται η πίεση πλέον στον Άρη, που είναι υποχρεωμένος να ψάξει το «διπλό» στην AEL FC Arena.

Το «πρέπει» συνοδεύει τις αξιώσεις ΑΕΛ και Άρη, έστω και για διαφορετικούς λόγους. Τακτική, προσωπικές μονομαχίες και η ανάγκη για το αποτέλεσμα είναι ένας συνδυασμός που δύσκολα μπορεί να παράξει θέαμα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Το συνδυαστικό στοίχημα Under 2,5 γκολ & Μόντσου 1+ σουτ στην εστία & Over 6,5 κάρτες σε απόδοση 6.60 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 19:00, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην Τούμπα σε μια κόντρα... θριαμβευτών στο Κύπελλο Ελλάδας. Ο «δικέφαλος» πέτυχε μεσοβδόμαδα σπουδαία νίκη - πρόκριση επί του Ολυμπιακού, επικρατώντας 2-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Αποτέλεσμα που διατηρεί την ομάδα του Λουτσέσκου στον στόχο του νταμπλ και σίγουρα δίνει πολλή αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

Πέντε σερί νίκες για τον ΠΑΟΚ, που δείχνει σε εξαιρετικό επίπεδο για την εποχή όσον αφορά την ένταση στο παιχνίδι του. Ενισχυμένος μεταγραφικά, πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στο πρωτάθλημα και στοχεύει στο τρίποντο που μπορεί να τον φέρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Με υπέροχο τακτικά παιχνίδι και τον Χρήστο Κόντη απόλυτα διαβασμένο απέναντι στο αγωνιστικό σχέδιο της ΑΕΚ, ο ΟΦΗ πέτυχε μια ιστορική πρόκριση στη Νέα Φιλαδέλφεια και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου. Ο Σαλσίδο στο 80' υπέγραψε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του ΟΦΗ στα ισάριθμα τελευταία και μάλιστα με μηδέν παθητικό.

Στο 3.35 ο ΟΦΗ να τερματίσει στους top 8 της κανονικής περιόδου

Στο πρωτάθλημα ο ΟΦΗ δεν εκπληρώνει τις προσδοκίες, καθώς πραγματοποίησε άσχημο ξεκίνημα και πλέον προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος. Στόχος πλέον να ξεμπερδέψει με τα χαμηλά όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια για την 8η θέση και τα playoffs.

Ο ΠΑΟΚ δύσκολα κοντράρεται αυτή την εποχή και πλέον διαθέτει και περισσότερες λύσεις στο βάθος του ρόστερ. Ο ΟΦΗ είναι σε απόλυτα θετικό μομέντουμ, έχει ψυχολογία, δύσκολα ωστόσο θα φτάσει σε δεύτερη σερί υπέρβαση.

Το συνδυαστικό στοίχημα 1/1 & Κωνσταντέλιας 1+ ασίστ & Under 5,5 κάρτες σε απόδοση 7.50 στο Bet Builder της Stoiximan.

Με το αθηναϊκό ντέρμπι ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της Κυριακής, καθώς η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια (21:00). Η Ένωση έχασε έναν από τους στόχους της σεζόν, καθώς γνώρισε αποκλεισμό - σοκ εντός έδρας από τον ΟΦΗ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, δεν ήταν ωστόσο συνεπής δημιουργικά και υστέρησε στις εκτελέσεις.

Πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στην Ευρώπη και προφανώς στο πρωτάθλημα, καθώς βρίσκεται μόλις στο -1 από την κορυφή και ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ στη 2η θέση. Ο Νίκολιτς αναμένεται να προχωρήσει σε φρεσκάρισμα της ενδεκάδας, με τις λύσεις μεσοεπιθετικά να είναι αρκετές και ερώτημα τον καταρτισμό της μεσαίας γραμμής.

Στο 4.00 η ΑΕΚ να κατακτήσει το πρωτάθλημα για τη σεζόν 2025-26

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 του Άρη και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου, που αποτελεί μια ευκαιρία διάκρισης στη φετινή σεζόν. Οι «πράσινοι» συνεχίζουν στην Ευρώπη, ωστόσο έχουν τεθεί ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης τίτλου στη Stoiximan Super League, όπως τουλάχιστον μαρτυρά το -14 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν έχει ρίξει λευκή πετσέτα ο Παναθηναϊκός, που παρουσιάζεται εξαιρετικά δραστήριος στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου με στόχο να εμφανιστεί όσον το δυνατόν καλύτερος μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Μπενίτεθ δοκίμασε ένα 4-4-2 κόντρα στον Άρη και έχει έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα το διατηρήσει και κόντρα στην ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ έχει ξανά πίεση αλλά και ξεκάθαρο στόχο να επιστρέψει στις νίκες, υπενθυμίζοντας πως είναι βασική διεκδικήτρια του τίτλου. Ο Παναθηναϊκός στον αντίποδα ψάχνει πρωτίστως μια νίκη γοήτρου και αυτοπεποίθησης, που θα του επιτρέψει να μεταφέρει το μομέντουμ στις πραγματικές προκλήσεις που ακολουθούν σε Κύπελλο και Ευρώπη. Προϋποθέσεις για καλό ρυθμό και θέαμα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Τεττέη 1+ σουτ στην εστία & Γιόβιτς γκολ ή ασίστ σε απόδοση 4.65 στο Bet Builder της Stoiximan.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα

Advertorial