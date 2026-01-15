Ο Ατρόμητος φωνάζει «παρών»

Οι μεταγραφές των Στίβεν Τσούμπερ και Γεράσιμου Μήτογλου στον Ατρόμητο, αποδεικνύουν ότι ο Γιώργος Σπανός και η συνεργάτες του είναι αποφασισμένοι να φέρουν «τούμπα» την σεζόν.

Ο Ατρόμητος τις τελευταίες ώρες έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με τις δύο μεταγραφές που ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει, δηλώνοντας βροντερό παρών σε μια χρονιά που δεν ξεκίνησε, αλλά και δεν εξελίχθηκε με τους καλύτερους οιωνούς.

Διότι οι μεταγραφές του Στίβεν Τσούμπερ και του Γεράσιμου Μήτογλου θεωρούνται κινήσεις από αυτό που λέμε «πάνω ράφι», ικανές να αλλάξουν την εικόνα αλλά και τους αγωνιστικούς στόχους της ομάδας του Περιστερίου.

Κι αν για τον στόχο, οι άνθρωποι του Ατρομήτου κρατούν χαμηλά την μπάλα, δεδομένου του πώς έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα η χρονιά από πλευράς βαθμολογικής συγκομιδής, η εικόνα είναι εκείνη που αποτελεί βασικό τους μέλημα.

Ο Γιώργος Σπανός το πήρε προσωπικά

Όντας ο μακροβιότερος πρόεδρος της Super League και ένας παράγοντας που γνωρίζει το ποδόσφαιρο όσο λίγοι, ο Γιώργος Σπανός ήταν δεδομένο ότι δεν άφηνε τον Ατρόμητο να κολυμπήσει στα βαθιά νερά χωρίς σωσίβιο.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ατρόμητος βλέποντας την εικόνα της ομάδας του να μην βελτιώνεται, αρχικά προχώρησε στην αντικατάσταση του Λεωνίδα Βόκολου από τον Ντούσαν Κέρκεζ και στη συνέχεια «άναψε» το πράσινο φως στον Γιάννη Αγγελόπουλο για την ενίσχυση της ομάδας του, με ποιοτικές λύσεις που θα κάνουν την διαφορά, αποφασισμένος να κάνει την οικονομική υπέρβαση.

Ο τεχνικός διευθυντής σε συνεργασία με τον προπονητή της ομάδας, σήκωσε μανίκια και ανέλαβε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από τον καθέναν: να δώσει κίνητρο σε ποδοσφαιριστές από το «πάνω ράφι», εξηγώντας τους ότι ο Ατρόμητος είναι ένα υγιές και ιδανικό περιβάλλον εργασίας, που παράλληλα ξέρει να «φτιάχνει» καριέρες.

Πρώτα η εικόνα μετά η υπέρβαση

Τα πράγματα μέχρι στιγμής δεν εξελίσσονται ιδανικά για τον Ατρόμητο. Πέραν της χαμηλής βαθμολογικής συγκομιδής που τον έχει φέρει στις τελευταίες θέσεις, εκείνο που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό είναι η αγωνιστική εικόνα. Και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα που έχουν βάλει ο Γιώργος Σπανός και οι συνεργάτες του: να αλλάξει άμεσα η εικόνα της ομάδας.

Με τις προσθήκες των ποιοτικών Τσούμπερ και Μήτογλου αλλά κι ενός ακόμα χαφ που είναι στα πλάνα να αποκτηθεί τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, στον Ατρόμητο είναι πεπεισμένοι ότι η εικόνα της ομάδας θα βελτιωθεί. Πέραν της εικόνας όμως, οι άνθρωποι της ομάδας είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν όλα τα βαθμολογικά περιθώρια που υπάρχουν για την είσοδο στα πλέι οφ 5-8 που ήταν εξ αρχής ο μεγάλος φετινός στόχος των Περιστεριωτών.