Ατρόμητος, μεταγραφές: Κάνει δικό του και τον Μήτογλου
Mεταγραφικό ντεμαράζ του Ατρομήτου! Μετά τη συμφωνία με τον Στίβεν Τσούμπερ οι Περιστεριώτες έφτασαν σε συμφωνία για την απόκτηση του Σίμου Μήτογλου, ο οποίος αποχωρεί ως ελεύθερος από την ΑΕΚ.
Στον Ατρόμητο έψαχναν για στόπερ που θα αναβάθμιζε την οπισθοφυλακή της ομάδας και κατέληξαν στον υψηλόσωμο Έλληνα, ο οποίος αποχωρέι από την ΑΕΚ. Ο 26χρονος δεν ήταν στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και δεν αγωνίστηκε στο πρώτο μισό της σεζόν, ενώ νωρίτερα αυτόν τον μήνα έφτασε κοντά στη Σαμπντόρια, όμως η μεταγραφή του δεν προχώρησε.
Ο υψηλόσωμος (1,95μ.) σέντερ μπακ έχει 77 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο, με πέντε γκολ, ενώ πριν πάει στην Ένωση αγωνιζόταν στο Βόλο. Θυμίζουμε πως όπως και ο Τσούμπερ ήταν μέλη της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα που έκανε το νταμπλ τη σεζόν 2022-23.
