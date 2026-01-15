Παυλίδης: Τρελάθηκε ο Σάμου, δεν του έδωσε το χέρι και του έδειξε το σήμα της Πόρτο (vid)
Μετά το 1-0 της Πόρτο επί της Μπενφίκα στο το Classico της Πορτογαλίας για τα ημιτελικά του Taca de Portugal, ένα στιγμιότυπο έκλεψε τις εντυπώσεις. Ο Βαγγέλης Παυλίδης πήγε να δώσει το χέρι του στον Σάμου μετά το τέλος του ματς, αλλά ο παίκτης των Δράκων δεν.... ανταποκρίθηκε. Αντί για χειραψία, σήκωσε τη φανέλα του και έδειξε το σήμα της ομάδας του.
Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι ήρθε στο 15ο λεπτό με κεφαλιά του Πολωνού αμυντικού Γιάν Μπεντέναρεκ από κόρνερ, ενώ η Πόρτο κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα μέχρι το τέλος χάρη. Η Μπενφίκα δημιούργησε φάσεις αλλά δεν κατάφερε να ισοφαρίσει, με αποτέλεσμα οι Δράκοι να πανηγυρίσουν μια σημαντική νίκη.
Το στιγμιότυπο με τη φανέλα έγινε viral ενώ η Πόρτο πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα ημιτελικά, με τη μάχη να συνεχίζεται στις 4 Φεβρουαρίου κόντρα στον νικητή του Σπόρτινγκ – AVS.
