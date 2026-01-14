Τα αποτελέσματα των πρώτων προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών. Προβάδισμα πρόκρισης για ΑΕΚ, ΡΕΑ και Αγία Παρασκευή

Εκτός από το Κύπελλο Ελλάδας των Ανδρών είχαμε την Τετάρτη (14/1) προημιτελικά και στο Κυπέλλο Γυναικών, με τη διαφορά ότι οι αγώνες σε αυτή τη διοργάνωση είναι διπλοί. ΑΕΚ, ΡΕΑ και Αγία Παρασκευή πήραν προβάδισμα πρόκρισης ενός γκολ ενόψει των ρεβάνς.

Ο νταμπλούχος Δικέφαλος νίκησε το Βόλο, εκτός έδρας με 3-2, έχοντας σκόρερ τις Στεφάτου (21′), Βιολάρη (33′) και Χατζηνικολάου (86′). Από την πλευρά του ο Αστέρας Τρίπολης έχασε από τη ΡΕΑ στο Ηράκλειο με 1-0, ενώ η Αγία Παρασκευή επικράτησε με 2-1 κόντρα στον Οδυσσέα Μοσχάτου.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (15/01, 14:15) ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μύκονο, στο τελευταίο ματς της πρώτης αγωνιστικής. Οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για το διήμερο 28-29/01.

Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών - Προημιτελικά