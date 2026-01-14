Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών: Βήμα πρόκρισης για ΑΕΚ, ΡΕΑ και Αγία Παρασκευή
Εκτός από το Κύπελλο Ελλάδας των Ανδρών είχαμε την Τετάρτη (14/1) προημιτελικά και στο Κυπέλλο Γυναικών, με τη διαφορά ότι οι αγώνες σε αυτή τη διοργάνωση είναι διπλοί. ΑΕΚ, ΡΕΑ και Αγία Παρασκευή πήραν προβάδισμα πρόκρισης ενός γκολ ενόψει των ρεβάνς.
Ο νταμπλούχος Δικέφαλος νίκησε το Βόλο, εκτός έδρας με 3-2, έχοντας σκόρερ τις Στεφάτου (21′), Βιολάρη (33′) και Χατζηνικολάου (86′). Από την πλευρά του ο Αστέρας Τρίπολης έχασε από τη ΡΕΑ στο Ηράκλειο με 1-0, ενώ η Αγία Παρασκευή επικράτησε με 2-1 κόντρα στον Οδυσσέα Μοσχάτου.
Το μεσημέρι της Πέμπτης (15/01, 14:15) ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μύκονο, στο τελευταίο ματς της πρώτης αγωνιστικής. Οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για το διήμερο 28-29/01.
Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών - Προημιτελικά
- ΡΕΑ – Αστέρας Τρίπολης:1-0 (87′ Ρουζάφα)
- Βόλος – ΑΕΚ: 2-3 (14′ Γαρυφαλλιδου, 77′ Μπουζίνου – 21′ Στεφάτου, 33’Βιολάρη, 86’Χατζηνικολάου)
- Οδυσσέας Μοσχάτου – Αγία Παρασκευή: 1-2 (80′ Λ.Γεωργακοπούλου – 69′ Πρώιμου, 70′ Νέριμαρ)
- 15/01, 14:15 Μύκονος – ΠΑΟΚ
