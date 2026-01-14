Λίγες ώρες πριν τον αγώνα της Αλμπαθέτε με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Copa del Rey, οπαδοί της πρώτης φώναξαν ρατσιστικά συνθήματα εις βάρος του Βινίσιους.

Η Αλμπαθέτε φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης σε αγώνα για το Κύπελλο Ισπανίας, με τον Άλβαρο Αρμπελόα να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της Βασίλισσας μετά την αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα ωστόσο, άρχισαν τα... παρατράγουδα, καθώς σε βίντεο που δημοσίευσε η As, διακρίνονται οπαδοί των γηπεδούχων να φωνάζουν ρατσιστικά συνθήματα εις βάρος του Βινίσιους σε δρόμο έξω από το γήπεδο, ενώ περίμεναν να μπουν σε αυτό προκειμένου να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.

«Είσαι ένας πίθηκος, Βινίσιους είσαι ένας πίθηκος» ακούγεται από τους υποστηρικτές του συλλόγου της Segunda Division, με τα πλάνα να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και τις αντιδράσεις να είναι έντονες. Το απαράδεκτο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά άλλων ανάλογων σκηνικών που έχουν λάβει χώρα στην Ισπανία τα τελευταία χρόνια, με τον Βίνι να βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο αντιπάλων οπαδών.