Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενείται από την Αλμπαθέτε (14/1, 22:00) για τους «16» του Κυπέλλου Ισπανίας και ο Αρμπελόα προέβη σε... εκπλήξεις στην πρώτη αποστολή που ανακοίνωσε.

Η εποχή Άλβαρο Αρμπελόα ξεκινάει απόψε (14/1, 22:00) για τη Ρεάλ Μαδρίτης, με εκτός έδρας αγώνα για το Κόπα Ντελ Ρέι. Οι Μαδριλένοι φιλοξενούνται στην έδρα της Αλμπαθέτε, ομάδας που βρίσκεται στην 17η θέση της 2η κατηγορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου, σε μονό νοκ-άουτ ματς.

Αυτή είναι και η πρώτη αποστολή για τον νέο τεχνικό των «μερένγκχες», που έρχεται να διαδεχθεί τον Τσάμπι Αλόνσο και φυσικά θέλει να αρχίσει με το δεξί, δίχως εκπλήξεις που μπορούν να στραβώσουν εξ' αρχής το κλίμα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο 42χρονος πρώην αμυντικός γνωστοποίησε τους ποδοσφαιριστές που θα έχει μαζί του για την συγκεκριμένη αναμέτρηση, κόντρα στο σύνολο που αγωνίζεται και ο Χέφτε Μπεντανκόρ. Μια αποστολή με... εκπλήξεις, καθώς εκτός αυτής έμειναν ορισμένα μεγάλα ονομάτα.

Πιο συγκεκριμένα, δεν θα δώσουν το «παρών» οι Κιλιάν Μπαπέ, Τζουντ Μπέλινγκχαμ, Ορελιέν Τσουαμενί, Άλβαρο Καρέρας, αλλά και ο Τιμπό Κουρτουά, που φυσικά δεν αγωνίζεται στον θεσμό, καθώς τις ευκαιρίες παίρνει ο δεύτερος τερματοφύλακας, Αντρέι Λούνιν. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως ο Γάλλος στράικερ έχει ενοχλήσεις, ενώ τραυματίες είναι και οι Ροντρίγκο, Ρούντιγκερ, Μιλιτάο, Αλεξάντερ-Άρνολντ και Καρβαχάλ.