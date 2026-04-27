Ρεάλ Μαδρίτης: Έπαιξε σχεδόν 250 φορές στο κανάλι της τη φάση που ζητάει πέναλτι με την Μπέτις!
Έχοντας βγει εκτός διεκδικήσης τίτλου της La Liga εδώ και καιρό και πλέον ούσα στο -11 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται για ακόμη μια φορά να διάλεξε να τα ρίξει στη... διαιτησία.
Οι άνθρωποι των «Μερένγκχες» είχαν παράπονα από τον ρέφερι Θέσαρ Σότο Γκράντο, καθώς θεωρούν πως στο πρώτο ημίχρονο του ισόπαλου (1-1) εκτός έδρας ματς με την Μπέτις και το σκορ στο 0-1, δεν δόθηκε καθαρό πέναλτι για χέρι του Ρικάρντο Ροντρίγκες.
Έτσι, αποφάσισαν να δείξουν την εν λόγω φάση στο επίσημο κανάλι τους. Μόνο που αυτή τη φορά φαίνεται πως το.... παράκαναν! Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, το Real Madrid TV έδειξε το στιγμιότυπο κοντά στις 250 φορές (245 για την ακρίβεια), μέσω εκπομπών αλλά και προβολής highlights του αγώνα με τους Μπέτικος.
Παράλληλα, έδειξαν ξανά τη συνέντευξη Τύπου του Άλβαρο Αρμπελόα, στην οποία ο τεχνικός της Ρεάλ δήλωσε πως οι διαιτητές τους αγώνες της ομάδας του δεν ξέρουν πολύ... ποδόσφαιρο, ενώ δεν έλειψε και η αναφορά στη γνωστή υπόθεση Νεγκρέιρα, για την οποία κατηγορείται η Μπαρτσελόνα.
🔈 Así se analizó en Real Madrid TV el penalti robado frente al Betis— Madrid Sports (@MadridSports_) April 25, 2026
