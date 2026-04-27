Το επίσημο κανάλι της Ρεάλ Μαδρίτης προέβαλε περίπου 250 φορές την επίμαχη φάση του πρώτου ημιχρόνου με την Μπέτις, όπου οι «Μερένγκχες» ζήτησαν πέναλτι.

Έχοντας βγει εκτός διεκδικήσης τίτλου της La Liga εδώ και καιρό και πλέον ούσα στο -11 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται για ακόμη μια φορά να διάλεξε να τα ρίξει στη... διαιτησία.

Οι άνθρωποι των «Μερένγκχες» είχαν παράπονα από τον ρέφερι Θέσαρ Σότο Γκράντο, καθώς θεωρούν πως στο πρώτο ημίχρονο του ισόπαλου (1-1) εκτός έδρας ματς με την Μπέτις και το σκορ στο 0-1, δεν δόθηκε καθαρό πέναλτι για χέρι του Ρικάρντο Ροντρίγκες.

Έτσι, αποφάσισαν να δείξουν την εν λόγω φάση στο επίσημο κανάλι τους. Μόνο που αυτή τη φορά φαίνεται πως το.... παράκαναν! Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, το Real Madrid TV έδειξε το στιγμιότυπο κοντά στις 250 φορές (245 για την ακρίβεια), μέσω εκπομπών αλλά και προβολής highlights του αγώνα με τους Μπέτικος.

Παράλληλα, έδειξαν ξανά τη συνέντευξη Τύπου του Άλβαρο Αρμπελόα, στην οποία ο τεχνικός της Ρεάλ δήλωσε πως οι διαιτητές τους αγώνες της ομάδας του δεν ξέρουν πολύ... ποδόσφαιρο, ενώ δεν έλειψε και η αναφορά στη γνωστή υπόθεση Νεγκρέιρα, για την οποία κατηγορείται η Μπαρτσελόνα.