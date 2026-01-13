Gay ποδοσφαιριστής κατηγορεί την πρώην ομάδα του για ομοφοβία!

Ο Τζος Κάβαλο, ένας από τους πρώτους ανοιχτα gay ποδοσφαιριστές κατηγόρησε την πρώην ομάδα του στην Αυστραλία για ομοφοβία.

Ο πρώην αμυντικός της Αδελαΐδας Γιουνάιτεντ, Τζος Καβάλο, εξαπέλυσε σοβαρές κατηγορίες για ομοφοβία κατά της πρώην ομάδας του σε μια ανάρτηση που έκανε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας (12/01).

Ο Καβάλο, ο οποίος έγινε ένας από τους πρώτους εν ενεργεία άνδρες επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που δήλωσε δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος ενώ έπαιζε για την ομάδα από την Αυστραλία, ανέφερε ότι αποχώρησε από τον σύλλογο καθώς «οι αποφάσεις ελήφθησαν από άτομα εξουσίας που εμπόδισαν τις ευκαιρίες μου, όχι λόγω του ταλέντου μου, αλλά λόγω του ποιον επιλέγω να αγαπώ. Είναι δύσκολο να το χωνέψω όταν συνειδητοποίησα ότι η ίδια μου η ομάδα ήταν ομοφοβική»

Former Adelaide United defender Josh Cavallo has levelled serious accusations of homophobia at the club in a social media post.



💬 "Decisions were made by people in power that blocked my opportunities, not because of my talent, but because of who I choose to love.



"... It's… pic.twitter.com/S4oJQ9p3D6 January 12, 2026

Ο 26χρονος πραγματοποίησε 52 εμφανίσεις για την Αδελαΐδα μεταξύ του 2021 και του 2025, προτού αποχωρήσει από την ομάδα τον περασμένο Μάιο για να μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Πήτερμπορο Σπορτς στην 6η κατηγορία της Αγγλίας, εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου συμμετοχής που είχε στις δύο τελευταίες του σεζόν.

Η ανάρτηση του Καβάλο

«Μου πήρε λίγο χρόνο να χωνέψω πώς τελείωσε η θητεία μου στην Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ, αλλά νομίζω ότι οι οπαδοί αξίζουν ειλικρίνεια.Η αποχώρηση μου από την ομάδα δεν είχε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Οι αποφάσεις ελήφθησαν από άτομα εξουσίας που μπλόκαραν τις ευκαιρίες μου, όχι λόγω του ταλέντου μου, αλλά λόγω του ποιον επέλεγα να αγαπώ. Υπό τη νέα διοίκηση, έγινε σαφές ότι δεν μου επιτρεπόταν να μπω στο γήπεδο λόγω πολιτικής. Είναι δύσκολο να το χωνέψω όταν συνειδητοποίησα ότι η δική μου ομάδα ήταν ομοφοβική».

«Ήμουν θυμωμένος επειδή ο κόσμος πίστευε ότι ήμουν εκτός λόγω τραυματισμών, ενώ στην πραγματικότητα, ήταν η εσωτερική ομοφοβία που με κράτησε στον πάγκο. Παρέμεινα επαγγελματίας, κρατούσα το κεφάλι μου χαμηλό και δούλευα σκληρά κάθε μέρα, κάτι για το οποίο είμαι περήφανος.Ωστόσο, όσο κι αν προπονούμουν ή βελτιωνόμουν, η συνεισφορά μου αγνοούνταν συνεχώς. Αυτό έφερε πολλή αρνητικότητα και επηρέασε την ευημερία μου ως επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Αυτός ακριβώς ήταν ο φόβος που είχα πριν αποφασίσω να αποκαλύψω την ταυτότητά μου, να δω τις προκαταλήψεις να επηρεάζουν την καριέρα μου στη σύγχρονη εποχή. Για πρώτη φορά, αναρωτήθηκα πραγματικά μήπως έπρεπε να κρατήσω μυστική τη σεξουαλικότητά μου. Αυτό μου έφερε στο νου φόβους που είχα ότι αν αποκαλύψω δημόσια την ταυτότητά μου, ότι αν είμαι ο εαυτός μου θα επηρέαζε την καριέρα μου».

«Ένιωθα απίστευτα απομονωμένος και αναρωτιόμουν αν είχα κάνει λάθος που μοιράστηκα την ιστορία μου. Ένιωθα τα πράγματα να πηγαίνουν ανάποδα, όχι μόνο στο γήπεδο, αλλά και στο μοναδικό μέρος που θεωρούσα ασφαλή, και αφού είδα μια ομαδική συνομιλία συμπαικτών μου να κοροϊδεύουν μια φωτογραφία δική μου και του συντρόφου μου, αυτό μόνο επιδείνωσε τον πόνο. Αυτό το νέο ξεκίνημα στο Ηνωμένο Βασίλειο με βοήθησε να αναπνεύσω ξανά και ελπίζω να μπορέσω να ερωτευτώ ξανά το άθλημα που σημαίνει τα πάντα για μένα. Παρά τον τρόπο που τελείωσε στο παρασκήνιο, αρνούμαι να το αφήσω να καταστρέψει τη σύνδεσή μου με αυτή την πόλη. Η Αδελαΐδα είναι το μέρος όπου βρήκα τα φτερά μου. Προς τους οπαδούς και τους υποστηρικτές: σας ευχαριστώ για το πάθος και την υποστήριξή σας. Σας αξίζει η ειλικρίνεια και η επιτυχία. Ήταν απίστευτο να παίζω μπροστά σας. Σας ευχαριστώ πολύ».

Η απάντηση του συλλόγου

Η ομάδα από την Αυστραλία έσπευσε να εκδώσει αμέσως ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της, στην οποία απορρίπτει όλες τις κατηγορίες που της προσάπτει ο 26χρόνος ποδοσφαιριστής, τονίζοντας μάλιστα πως οι ιδέες και οι αξίες του συλλόγου δεν συμβαδίζουν με τα όσα ισχυρίζεται ο Καβάλο.

«Ο σύλλογος είναι εξαιρετικά απογοητευμένος από τους ισχυρισμούς που έγιναν και τους απορρίπτει κατηγορηματικά, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ισχυρισμού ότι η Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ είναι ομοφοβική. Όλες οι αποφάσεις εντός γηπέδου που σχετίζονται με την επιλογή ομάδας λαμβάνονται αποκλειστικά για ποδοσφαιρικούς λόγους.

«Η Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ ήταν πάντα αφοσιωμένη στην προώθηση ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς για τους παίκτες, το προσωπικό και τους οπαδούς και παραμένουμε περήφανοι για το συνεχιζόμενο έργο μας για την προώθηση της ένταξης σε όλο το ποδόσφαιρο. Η ενίσχυση της συμπερίληψης πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο του παιχνιδιού και ο σύλλογος ανυπομονεί να φιλοξενήσει το τέταρτο ετήσιο Pride Cup αυτό το Σαββατοκύριακο εναντίον της Μέλμπουρν Βίκτορι».

«Ο σύλλογος δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο αυτή τη στιγμή».