Μετά το σοκαριστικό σπρώξιμο στον Κούτσια, ο Μπέρενς ζήτησε συγγνώμη και η Λουγκάνο ξεκαθαρίζει ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στην ομάδα.

Λίγες μέρες μετά το σοκαριστικό περιστατικό που επισκίασε το φιλικό της Λουγκάνο με τη Βικτόρια Πλζεν στο Μπενιντόρμ, ήρθε η αντίδραση τόσο από τον Κέβιν Μπέρενς όσο και από τον ελβετικό σύλλογο, με στόχο να πέσουν οι τόνοι και να μπει ένα τέλος. Η εικόνα έκανε τον γύρο των social με το σπρώξιμο του Κέβιν Μπέρενς στον Γιώργο Κούτσια, στο φιλικό των δύο ομάδων, άφησε έντονη ενόχληση μέσα στην ομάδα και δεν πέρασε έτσι.

Ο Γερμανός επιθετικός, λίγες ώρες αργότερα, εμφανίστηκε ενώπιον των συμπαικτών του και παραδέχθηκε ότι έχασε τον έλεγχο. Ζήτησε συγγνώμη από τον Κούτσια, αλλά και από όλο το γκρουπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η αντίδρασή του δεν έχει καμία δικαιολογία. Η υπόθεση, όπως έγινε γνωστό, συζητήθηκε ανοιχτά στα αποδυτήρια, χωρίς υπεκφυγές.

Η Λουγκάνο, από την πλευρά της, έδειξε ότι δεν θέλει να αφήσει σκιές. Με ξεκάθαρη στάση, τόνισε πως τέτοιες συμπεριφορές δεν χωρούν στο club, όποιος κι αν είναι ο πρωταγωνιστής.