Ο Αντώνης Παπαδόπουλος διανύει μια εξαιρετική σεζόν με τα χρώματα της Λουγκάνο και στο τέλος της περιόδου μπορεί να στεφθεί βασιλιάς ολόκληρης της Ελβετίας!

Το 2026 τείνει να εξελιχθεί σε χρονιά σταθμό για την καριέρα του Αντώνη Παπαδόπουλου. Ενός ποδοσφαιριστή που έχει ανθίσει για τα καλά στην Ελβετία με τη φανέλα της Λουγκάνο. Δυο χρόνια μετά την απόφαση να δοκιμάσει τις αντοχές του στο ελβετικό πρωτάθλημα με μεταγραφή από τη Ντόρτμουντ, ο Έλληνας αμυντικός θα πρέπει να νιώθει πιο δικαιωμένος από ποτέ.

Παρέα με τον Γιώργο Κούτσια και τον Φώτη Ψεύτη (φέτος είναι δανεικός στην Άαχεν) έχουν στήσει τη δική τους ελληνική αποικία στη Λουγκάνο, την οποία οδηγούν προς την ευρωπαϊκή έξοδο. Και φέτος ο Παπαδόπουλος έχει ηγετικό ρόλο πίσω από αυτή την προσπάθεια. Στα 26 του χρόνια θεωρείται ίσως ο κορυφαίος της ομάδας, με τις εκπληκτικές αποδόσεις του να έχουν τραβήξει τα βλέμματα αρκετών ομάδων από το εξωτερικό.

Η άνοδός του έχει μεταφραστεί σε χρηματιστηριακούς όρους από το Transfermarkt σε ποδοσφαιριστή αξίας 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, ένα από τα υψηλότερα σε ολόκληρη τη Λουγκάνο. Με τέσσερα γκολ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις έχει αναδειχθεί και σε επιθετική απειλή μεταξύ άλλων, όμως η all around παρουσία του αποτελεί τον κύριο λόγο πίσω από την (όλο και πιο πιθανή) δόξα που θα ακολουθήσει.

Στις 5 Μαΐου άλλωστε στο Άαρου της Ελβετίας, ο 26χρονος μπορεί να αναδειχθεί στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος. Λίγες αγωνιστικές πριν από το φινάλε βρίσκεται ανάμεσα στους επικρατέστερους υποψήφιους και για πολλούς θεωρείται φαβορί. Προφανώς το όνομά του είναι επίσης υποψήφιο και για την κορυφαία ενδεκάδα στην ελβετική λίγκα, σε δυο διακρίσεις που μπορούν να εκτοξεύσουν την τιμή του ενόψει καλοκαιριού και να τραβήξουν όλο και περισσότερα βλέμματα προς το μέρος του.