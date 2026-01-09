Ο Κέβιν Μπέρενς βρέθηκε στο προσκήνιο για τους λάθος λόγους μετά την επίθεση στον Γιώργο Κούτσια, αλλά αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που προβληματίζει με τη συμπεριφορά του.

Τον γύρο του κόσμου κάνει το επεισόδιο που σημειώθηκε σε φιλικό αγώνα της Λουγκάνο με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Κούτσια, ο οποίος τη στιγμή που πέρασε ως αλλαγή στο γήπεδο δέχθηκε επίθεση από τον συμπαίκτη του, Κέβιν Μπέρενς, ο οποίος τον έριξε στο χορτάρι.

Λίγες ώρες αργότερα η Λουγκάνο αναγκάστηκε να πάρει επίσημη θέση και καταδίκασε το περιστατικό, συμπληρώνοντας πως το ζήτημα θα λυθεί εσωτερικά χωρίς να πάρει μεγαλύτερες εκτάσεις.

Αναμενόμενα ο ντόρος ήταν μεγάλος για ένα τόσο πρωτοφανές περιστατικό, αλλά η αλήθεια είναι πως ο Κέβιν Μπάρενς έχει απασχολήσει ξανά με τη συμπεριφορά του! Από την εποχή άλλωστε που φορούσε τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ, τα ΜΜΕ στη Γερμανία έκαναν λόγο για έναν ιδιόρρυθμο χαρακτήρα, ο οποίος είχε έρθει σε σοβαρή σύγκρουση στα αποδυτήρια με τον πρώην προπονητή του, Ραλφ Χάσενχουτλ, μετά από μια ήττα των Λύκων απέναντι στη Λειψία πίσω στον Απρίλιο του 2025.

Τα ομοφοβικά σχόλια και η σημαία των ΛΟΑΤΚΙ

Το πιο σοβαρό περιστατικό ωστόσο αφορά τα ομοφοβικά σχόλια της περασμένης σεζόν, όταν του ζητήθηκε να υπογράψει μια φανέλα που έφερε πάνω της το σήμα των ΛΟΑΤΚΙ: «Δεν θα υπογράψω τέτοιες γκέι μαλ@@@@» ήταν η απάντηση του Γερμανού, προκαλώντας σάλο στη Bundesliga και ακολούθως την τιμωρία του από τη Βόλφσμπουργκ.

«Τα αυθόρμητα σχόλιά μου δεν ήταν καθόλου εντάξει. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό. Το θέμα συζητήθηκε σαφώς εσωτερικά και ζητώ την κατανόησή σας για το ότι δεν επιθυμώ να σχολιάσω περαιτέρω» έσπευσε να πει αργότερα για να καταλαγιάσει την κατάσταση, αν και η ζημιά είχε ήδη γίνει.

Σε ένα ματς που ακολούθησε μάλιστα στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι, οι φίλαθλοι της αντίπαλης ομάδας είχαν σηκώσει πανό εναντίον που έγραφε: «Περισσότερη αγάπη, λιγότεροι Κέβιν Μπάρενς», δείγμα της αντιπάθειας που είχε δημιουργηθεί προς το πρόσωπό του στη Γερμανία.

Από το προηγούμενο καλοκαίρι πάντως ο Μπέρενς ανήκει στη Λουγκάνο μετά την λήξη της συνεργασίας του με τη Βόλφσμπουργκ και πλέον... διανθίζει το ελβετικό πρωτάθλημα με τα τερτίπια του.