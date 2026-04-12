Ο Κούτσιας έδωσε την ασίστ για το νικητήριο γκολ της Λουγκάνο

Ο Γιώργος Κούτσιας ήταν κομβικός στη νίκη της Λουγκάνο στην έδρα της Ζυρίχη δίνοντας την ασίστ για το νικητήριο γκολ.

Μία σημαντική πέτυχε η Λουγκάνο, η οποία επικράτησε με 1-0 στην έδρα της Ζυρίχη, για την 33η αγωνιστική του ελβετικού πρωταθλήματος, με τον δικό μας Γιώργο Κούτσια να είναι εκ των βασικών πρωταγωνιστών της.

Ο Έλληνας επιθετικός, που ξεκίνησε ως βασικός στο επιθετικό δίδυμο μαζί με τον Στέφεν, ήταν εκείνος που στο 61ο λεπτό πήρε την κεφαλιά από γέμισμα του τερματοφύλακα και συμπαίκτη του, Σαΐπι κι έβγαλε για τον Στέφεν, ο οποίος πήρε ωραία τη μπάλα μπροστά του κι έφυγε μόνος του κατά μέτωπο προς την εστία, τελειώνοντας σωστά τη φάση και πετυχαίνοντας στην ουσία το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.

Κάπως έτσι ο 22χρονος Έλληνας επιθετικός έφτασε τις τρεις ασίστ στο φετινό πρωτάθλημα έχοντας παράλληλα και τέσσερα γκολ, συνεχίζοντας έτσι τη μεστή σεζόν που κάνει στην ελβετική ομάδα.