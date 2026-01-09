Κούτσιας: Η Λουγκάνο ανακοίνωσε κυρώσεις μετά την επίθεση που δέχθηκε από συμπαίκτη του!
Πρωταγωνιστής σε ένα απίστευτο περιστατικό ήταν ο Γιώργος Κούτσιας, ο οποίος δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο φιλικό ματς της Λουγκάνο με τη Βικτόρια Πλζεν δέχθηκε επίθεση από τον συμπαίκτη του, Κέβιν Μπέρενς, ο οποίος τον κυνήγησε και τον έριξε στο έδαφος.
Ο Έλληνας επιθετικός στη συνέχεια κοιτούσε γεμάτος απορία τον συμπαίκτη του ενώ εκείνος απομακρυνόταν με νεύρα προς την άλλη μεριά του γηπέδου, σε ένα πρωτοφανές σκηνικό που ανάγκασε τη Λουγκάνο να τοποθετηθεί μέσω ανακοίνωσης.
Συγκεκριμένα ο ελβετικός σύλλογος καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό και συμπλήρωσε πως το ζήτημα θα λυθεί εσωτερικά, ανακοινώνοντας κυρώσεις εις βάρος των εμπλεκομένων.
Η ανακοίνωση της Λουγκάνο:
«Η Λουγκάνο καταδικάζει το περιστατικό και ανακοινώνει κυρώσεις. Αναφορικά με τα γεγονότα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν και το απαράδεκτο περιστατικό που ενεπλάκησαν οι Κέβιν Μπέρενς και Γιώργος Κούτσιας, η Λουγκάνο καταδικάζει απερίφραστα το συμβάν.
Το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί και θα διευθετηθεί εσωτερικά, ενώ ο Σύλλογος θα αξιολογήσει τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα εις βάρος των δύο εμπλεκόμενων ποδοσφαιριστών.
Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω δηλώσεις ή σχόλια επί του θέματος».
In merito all’episodio disdicevole che ha visto protagonisti Kevin Behrens e Georgios Koutsias nel corso dell’amichevole contro il FC Viktoria Plzeň, il FC Lugano stigmatizza l’accaduto con fermezza e annuncia sanzioni.
Maggiori info ➡️…
