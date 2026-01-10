Με γκολ των Γκεντουζί και Όστερβολντε, η Φενέρμπαχτσε επιβλήθηκε 2-0 της Γαλατάσαραϊ και κατέκτησε το τουρκικό Super Cup.

Για πρώτη φορά μετά το 2014, το τρόπαιο του τουρκικού Super Cup κατέληξε στα χέρια των παικτών της Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα του Ντομένικο Τεντέσκο επικράτησε 2-0 της Γαλατάσαραϊ στον τελικό της Κωνσταντινούπολης και πήρε την κούπα, η οποία είναι η πρώτη μετά το 2023.

Τον δρόμο για τη σπουδαία νίκη των Καναρινιών άνοιξε στο 28ο λεπτό ο Γκεντουζί, που στο ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα, βρήκε δίχτυα με εξαιρετικό συρτό σουτ έξω από την περιοχή. Η Φενέρ σφράγισε τη νίκη και κατ επέκταση τον τίτλο με το ξεκίνημα της δράσης στο δεύτερο μέρος, όταν ο Όστερβολντε (48') σκόραρε με εντυπωσιακό γυριστό μετά από κόρνερ του Ασένσιο από τα αριστερά.

Δυστυχώς, σε ένα ακόμη μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες, δεν έλειψαν τα ευτράπελα, καθώς πριν την έναρξη του τελικού, οπαδός της Γαλατά έπεσε θύμα επίθεσης από αντίστοιχους της Φενέρμπαχτσε, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του.