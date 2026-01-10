Φενέρμπαχτσε: Οπαδοί ξυλοκόπησαν φίλο της Γαλατάσαραϊ (vid)

Αγγελική Μαγκανά
Οπαδοί της Φενέρμπαχτσε επιτέθηκαν άγρια σε οπαδό της Γαλατάσαραϊ πριν τον τελικό του Super Cup Τουρκίας.

Ο τελικός του Super Cup Τουρκίας στο «Ατατούρκ Ολυμπιάτ», αμαυρώθηκε από ένα περιστατικό βίας πριν την έναρξη του αγώνα αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την εχθρική σχέση ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Γαλατάσαραϊ.

Από νωρίς φίλαθλοι των ομάδων είχαν βγει στους δρόμους για τον μεγάλο τελικό. Ένας από τους οπαδούς της Γαλατασαράι φαίνεται πως δέχθηκε την επίθεση οργισμένων φίλων των Καναρινιών ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του.

Οι οπαδοί λογομάχησαν μεταξύ τους αλλά τα πράγματα δεν άργησαν να ξεφύγουν οδηγώντας σε ένα ακραίο βίαιο περιστατικό. Αρχικά περίπου δέκα οπαδοί της Φενέρ έσπασαν το αυτοκίνητό του και έπειτα άρχισαν να τον χτυπούν μαινόμενοι με γροθιές.

Ελάχιστοι περαστικοί μετά από μερικά λεπτά προσπάθησαν να κατευνάσουν τα πνεύματα χωρίς να παρεκτραπεί η κατάσταση ακόμα περισσότερο.

 

