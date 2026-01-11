Κορυφαίες επιλογές από την Super League σε μια αγωνιστική που κρύβει παγίδες!

Η 16η αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται την Κυριακή με 4 σημαντικά και ενδιαφέροντα παιχνίδια.

Στο πρώτο χρονικά ματς (16:00), o εντυπωσιακός Λεβαδειακός υποδέχεται τον Βόλο σε ένα «ντέρμπι» 5αδας. Οι δύο ομάδες πραγματοποιούν μία εξαιρετική πορεία έως τώρα, με τους Βοιωτούς να είναι στην 4η θέση και τους Βολιώτες 3 βαθμούς πίσω τους.

Οι γηπεδούχοι μάλιστα έχουν μπροστά τους ένα σημαντικό εντός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά για τα προημιτελικά του Κυπέλλου καθώς οι φιλοξενούμενοι γνώρισαν τον αποκλεισμό στα πλέι οφ από την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Με την εικόνα που έχουν δείξει αμφότερες έως τώρα το G/G είναι πιθανό και προσφέρεται σε απόδοση 1.89 στη Novibet.

Λίγο αργότερα (17:30) o ΟΦΗ φιλοξενεί τον Αστέρα Aktor. Οι δύο ομάδες ήρθαν και πάλι αντιμέτωπες την Τετάρτη (07/01) για τα πλέι οφ του Κυπέλλου, με τους Κρητικούς να παίρνουν την εντός έδρας νίκη με 2-0. Αυτό το αποτέλεσμα τους έδωσε την πρόκριση για τα πλέι οφ όπου θα παίξουν με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια την Τετάρτη (14/01). Οι Αρκάδες ελπίζουν σε μία καλύτερη εμφάνιση αλλά η εικόνα του ματς συνολικά δύσκολα θα αλλάξει. Το Under 2.5 Γκολ βρίσκεται σε απόδοση 1.67 στη Novibet.

Στο πιο μεγάλο ματς της αγωνιστικής ο Άρης υποδέχεται στο «ΚλεάνθηςΒικελίδης» την ΑΕΚ. Οι Θεσσαλονικείς προέρχονται από μία πειστική εμφάνιση και νίκη-πρόκριση (2-0) επί του Παναιτωλικού για το Κύπελλο.Η διάκριση στη συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί κάθε χρόνο βασικό στόχο για τον Άρη και την Τετάρτη ακολουθεί η νοκ άουτ αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Η Ένωση πηγαίνει στο ντέρμπι σαφώς πιο ξεκούραστη καθώς θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι για το 2026. Είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και θέλει να παραμείνει εκεί. Ο Άρης δείχνει να έχει βρει ρυθμό, η ΑΕΚ είναι επικίνδυνη και το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται σε απόδοση 2.08 στη Novibet.

Novibet.

Η αυλαία της αγωνιστικής «πέφτει» στο ΟΑΚΑ εκεί όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό (21:00). Οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα το 2026 και να ανέβουν βαθμολογικά. Από τη στιγμή βέβαια που έχουν μείνει εκτός διεκδίκησης του τίτλου, έχουν ως βασικό στόχο και το Κύπελλο. Την Τετάρτη (14/01) περιμένουν στη Λεωφόρο τον Άρη για τα προημιτελικά και μοναδικός στόχος είναι η νίκη. Από την άλλη ο Πανσερραϊκός έχει απογοητεύσει με την έως τώρα εικόνα του και ούτε η αλλαγή προπονητή φαίνεται να τον έχει βοηθήσει. Η ομάδα των Σερρών μετράει 9 σερί ήττες στο πρωτάθλημα και ψάχνει την υπέρβαση στην Αθήνα. Δεν θα ρισκάρει και το Under 3.5 Γκολ είναι σε απόδοση 1.67 στη Novibet.

