Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Ηλία Κουτσουπιά
Η ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet έχει ξεκινήσει και είναι στο χέρι σου να αναδείξεις τους κορυφαίους της χρονιάς.
Ο Ηλίας Κουτσουπιάς αποτελεί έναν εκ των πρωταγωνιστών της Φροζινόνε στην τρελή πορεία της ομάδας στη Serie B, με τον ιταλικό σύλλογο να βρίσκεται σε τροχιά... ανόδου στη Serie A.
Ο 24χρονος χαφ έκανε την επιλογή στα πρόσωπα που θα ήθελε να δει με το βραβείο του κορυφαίου της χρονιάς και επέλεξε τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη ως κορυφαίο αθλητή, τη Γεωργία Δαμασιώτη ως την κορυφαία αθλήτρια ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν το δικό του rising star για τους άνδρες.
Αναλυτικά οι επιλογές του:
- Αθλητής της Χρονιάς: Γιώργος Κουγιουμτσίδης
- Αθλήτριας της Χρονιάς: Γεωργία Δαμασιώτη
- Oμάδα της Χρονιάς - Άνδρες: Εθνική Κωφών
- Ομάδα της Χρονιάς - Γυναίκες: Κόντου-Λυκομητου
- Προπονητής της Χρονιάς: Χάρης Παυλίδης
- Αθλητής/τρια με αναπηρίας της Χρονιάς: Νάσος Γκαβελας
- Rising Star - Άνδρας: Κωνσταντίνος Καρέτσας
- Rising Star - Γυναίκα: Ερμιόνη Γκίκα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.