Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Ηλία Κουτσουπιά

Οι επιλογές του 24χρονου χαφ της Φροζινόνε, Ηλία Κουτσουπιά στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Η ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet έχει ξεκινήσει και είναι στο χέρι σου να αναδείξεις τους κορυφαίους της χρονιάς.

Ο Ηλίας Κουτσουπιάς αποτελεί έναν εκ των πρωταγωνιστών της Φροζινόνε στην τρελή πορεία της ομάδας στη Serie B, με τον ιταλικό σύλλογο να βρίσκεται σε τροχιά... ανόδου στη Serie A.

Ο 24χρονος χαφ έκανε την επιλογή στα πρόσωπα που θα ήθελε να δει με το βραβείο του κορυφαίου της χρονιάς και επέλεξε τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη ως κορυφαίο αθλητή, τη Γεωργία Δαμασιώτη ως την κορυφαία αθλήτρια ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν το δικό του rising star για τους άνδρες.

Αναλυτικά οι επιλογές του: