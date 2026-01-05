Ο πατέρας του Νεϊμάρ αποκάλυψε πως ο γιος του έφτασε κοντά στο να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια μετά τον τελευταίο του τραυματισμό.

Έχοντας ταλαιπωρηθεί τα προηγούμενα χρόνια από τραυματισμούς, ο Νεϊμάρ αποφάσισε πριν από έναν χρόνο να επιστρέψει στην αγαπημένη του Σάντος, ωστόσο και εκεί, δεν απέφυγε τα προβλήματα.

Ο Βραζιλιάνος τραυματίστηκε στον μηνίσκο στην τελική ευθεία της περασμένης σεζόν και ενώ η μάδα του έδινε μάχη για τη σωτηρία, με τον άλλοτε σταρ της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν να σφίγγει τα δόντια και να πετυχαίνει σημαντικά γκολ που συνέβαλαν στην εξασφάλιση της παραμονής, πριν χειρουργηθεί στις 22 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα μάλιστα με τον πατέρα του 33χρονου επιθετικού, ο γιος του έφτασε κοντά μέχρι και στο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση!

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε κανάλι στο YouTube, ανέφερε πως «χτύπησε στον μηνίσκο, τα νέα διέρρευσαν στον Τύπο πριν μιλήσουμε και το μυαλό του άδειασε. Πήγα σπίτι του και τον ρώτησα πώς ήταν. Γύρισε και μου είπε “δεν αντέχω άλλο, ας κάνουμε εγχείρηση. Μπαμπά, δεν ξέρω καν αν αξίζει να κάνω εγχείρηση. Αρκετά”.

Του είπα να επικεντρωθεί σε δύο πράγματα, να απαντήσει στους επικριτές επιστρέφοντας στη δράση και να εκπληρώσει την αποστολή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Του είπα πως αν θέλει να κάνει εγχείρηση, είμαι μαζί του. Το επόμενο πρωί έκανε προπόνηση και μου είπε “νομίζω το έχω”. Μετά πήγε στο ματς και σκόραρε».

Σημειώνεται πως πριν από μερικές ημέρες, ο Νέι ανανέωσε και το συμβόλαιό του με τη Σάντος, στοχεύοντας στο να είναι υγιής για τη νέα σεζόν και φυσικά το Μουντιάλ που θα γίνει σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

