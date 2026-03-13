Ο Κάρλο Αντσελότι και ο Κοντρίγκο Καετάνο έλαβαν δώρο δύο φανέλες της Σάντος στο ντέρμπι του Σάο Πάολο με τη Μιρασόλ.

Δύο ξεχωριστούς προσκεκλημένους είχε το ματς ανάμεσα σε Σάντος και Μιρασόλ για το πρωτάθλημα Βραζιλίας, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Σελεσάο, Κάρλο Αντσελότι και τον συντονιστή των εθνικών ομάδων της βραζιλιάνικής ομοσπονδίας, Ροντρίγκο Καετάνο να δίνουν το «παρών» στο ντέρμπι του Σάο Πάολο.

Η διοίκηση της Σάντος, μάλιστα, φρόντισε να τιμήσει τους καλεσμένους της με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του συλλόγου, Αλεσάντρε Μάτος, συνάντησε τους δύο άνδρες πριν το ματς και πρόσφερε στον καθένα τους από μία εμβληματική φανέλα της Σάντος με το νούμερο «10», τον οποίο φόρεσε ο αξεπέραστος Πελέ.

Ο Ιταλός κόουτς βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τους παίκτες της ομάδας, ιδιαίτερα τον Νεϊμάρ, τον οποίο δεν έχει ακόμα καλέσει στη Σελεσάο.

Για την ιστορία, το παιχνίδι έληξε με ισοπαλία 2-2.