Νεϊμάρ: Συμφώνησε και μένει για άλλον ένα χρόνο στη Σάντος
Το πιο όμορφο δώρο στους φίλους της Σάντος φαίνεται πως έκανε με το... καλημέρα του 2026 ο Νεϊμάρ. Ο Βραζιλιάνος αστέρας που βοήθησε τα μέγιστα ώστε ο σύλλογος που τον ανέδειξε να παραμείνει στην πρώτη Κατηγορία του ποδοσφαίρου της χώρας, ανανεώνει το συμβόλαιό του!
Ο 33χρονος, που αγωνίστηκε τραυματίας αψηφώντας τις οδηγίες των γιατρών, με μοναδικό στόχο να διατηρήσει την ομάδα του στο Brasileirao, συμφώνησε με τους αρμόδιους.
Όπως αναφέρουν ρεπορτάζ της χώρας του Καφέ, ο «Νέι» συμφώνησε για νέο συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Πρωταρχικός στόχος του, όταν επιστρέψει στη δράση καθώς είναι εκτός λόγω χειρουργείου στο γόνατο, είναι φυσικά να δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ 2026.
Από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν και επέστρεψε στην πατρίδα του για τη Σάντος, ο Νεϊμάρ κατέγραψε 28 συμμετοχές, έχοντας 11 γκολ και 4 ασίστ.
🚨⚪️⚫️ BREAKING: Neymar Jr agrees to sign new deal at Santos valid for one more year!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2025
Agreement completed until December 2026 for the Brazilian. 🇧🇷 pic.twitter.com/WxokqwmSx5
