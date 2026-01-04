Ο Βαγγέλης Παυλίδης κάνει και τους... αετούς να μιλούν ελληνικά

Στιγμές δόξας ζει ο Βαγγέλης Παυλίδης που εξελίσσεται σε έναν από τους καλύτερους επιθετικούς της Μπενφίκα στον 21ο αιώνα και το Gazzetta κοιτάει το αποτέλεσμα πίσω από τους αριθμούς.

«Ο Έλληνας φορ κέρδισε και τον σεβασμό των συμπαικτών του. Στην αρχή δυσκολεύτηκε, ένιωσε την πίεση να είναι ο βασικός επιθετικός της Μπενφίκα και πέρασε στιγμές αγωνίας, αλλά δεν έκανε ποτέ πίσω. Όλοι στην ομάδα είδαν πώς μπόρεσε να αλλάξει την κατάσταση μέσω της αφοσίωσης. Και οι συμπαίκτες του ξέρουν ότι μπορούν πια να βασιστούν σε αυτόν».

Η Μπενφίκα είναι... συνηθισμένη να πιστεύει σε Έλληνες Θεούς. Και με το δίκιο της. Καραγκούνης, Κατσουράνης, Μήτρογλου, Σάμαρης, Βλαχοδήμος, Φύσσας είναι κάποια ονόματα που πλέον έχουν ιδιαίτερη θέση στην ιστορία των «αετών» και όχι άδικα. Ωστόσο αυτό που έχει καταφέρει ο Βαγγέλης Παυλίδης, είναι από άλλο κεφάλαιο.

Το παραπάνω δημοσιεύμα ήταν της «A Bola» το περασμένο καλοκαίρι για τον 27χρονο φορ και τα πεπραγμένα του και σίγουρα, αν αυτό το άρθρο γραφόταν αυτή τη στιγμή, μετά το πρώτο μισό της φετινής σεζόν, θα υπήρχαν ακόμη περισσότεροι ύμνοι.

Ο διεθνής στράικερ έχει φύγει από την κατηγορία «παίκτης που θα θυμόμαστε» ή ως μία μορφή του μουσείου και πλέον εντάσσεται στους καλύτερους παίκτες του συλλόγου μέσα στον 21ο αιώνα. Και αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα όταν στο λένε οι ίδιοι οι Πορτογάλοι.

Το Gazzetta δίνει στο... πιάτο ένα από τα πιο «καυτά» όπλα της Ευρώπης με 23 γκολ σε 31 ματς μέχρι τώρα, τις ομάδες που τον ποθούν, τους ύμνους στην Πορτογαλία και αφήνει κενό στην ερώτηση «που είναι το ταβάνι του;».

Tough choice but our MOTM is Pavlidis 😉 pic.twitter.com/XyY0oXRedy January 3, 2026

Η... πυγολαμπίδα στα χέρια του Μουρίνιο

Αήττητη μετά από 17 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας αλλά και πάλι, η Μπενφίκα είναι στην 3η θέση και κυνηγά Πόρτο και Σπόρτινγκ Λισσαβόνας. Την ίδια στιγμή, μετά από ένα κακό ξεκίνημα στο Champions League με 0/4, τώρα παλεύει για μία θέση στην 24αδα καθώς έκανε δύο σερί νίκες.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι από τα βασικά... όπλα του Μουρίνιο και όχι άδικα. Μιλάμε για τον κύριο εκφραστή στην επίθεση των «αετών» με 17 γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια και βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ στη λίγκα αυτή τη στιγμή. Παράλληλα, είναι ο άνθρωπος που έχει βάλει το 48% των συνολικών τερμάτων της ομάδας στο πρωτάθλημα, εξού και θεωρείται ως έναν εκ των βασικών λόγων που η ομάδα είναι στην κούρσα για την κορυφή.

Στο Champions League από την άλλη μετράει μόλις ένα γκολ φέτος τόσο στο League Phase όσο και στα προκριματικά, χωρίς αυτό να μειώνει τις τρομερές επιδόσεις του αφού σε όλες τις διοργανώσεις έχει 23 γκολ σε 31 παιχνίδια ενώ έχει μοιράσει και 4 ασίστ.

Βρείτε ομάδα που να μην τον... θέλει

Τι το περασμένο καλοκαίρι; Τι τώρα τον Γενάρη; Τι το ερχόμενο καλοκαίρι; Το όνομα του Βαγγέλη Παυλίδη είναι από τα πιο hot σε όλη την Ευρώπη και πραγματικά δεν υπάρχει κάποιος σύλλογος που να μην τον θέλει στο ρόστερ του.

Από την Premier League ακούστηκαν πολλά ονόματα. Άλλα πιο σεναριακού τύπου όπως αυτό της Λίβερπουλ ή της Άρσεναλ και άλλα λίγο πιο έντονα όπως της Έβερτον, της Γουέστ Χαμ, της Γουλβς, της Μπόρνμουθ και της Νιούκαστλ. Στη Γερμανία δεν πρέπει να υπήρξε κάποιος σύλλογος που να έψαχνε φορ και μην τον ήθελε. Και ως πιθανός αντικαταστάτης του Κέιν όταν θα φύγει από την Μπάγερν εμφανίστηκε.

Αποκορύφωμα φυσικά είναι η Μπαρτσελόνα που είχε μπει δυναμικά στην περίπτωση του. Όπως και από την Ιταλία έχει συλλέξει ουκ ολίγες θετικές αξιολογήσεις.

Η άπιαστη ρήτρα και το ποσοστό της Αλκμάαρ

Φυσικά, ο βασικός λόγος που καμία από τις παραπάνω δεν προχώρησε στην αγορά του Παυλίδη είναι το οικονομικό σκέλος. Εκεί όπου η Μπενφίκα δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη να συζητήσει για ποσό κάτω της ρήτρας που υπάρχει στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, το οποίο έχει διάρκεια έως το 2029.

Αυτό ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ (!!!) το οποίο η Μπενφίκα βάζει... μπροστά σε όποια ομάδα ρωτήσει για τον Έλληνα στράικερ. Γιατί από τη μία δεν θέλει να χάσει το βασικό φορ και από την άλλη είναι γνωστή η εμπειρία της σε πωλήσεις με αποτέλεσμα ο Παυλίδης να μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις μεγάλες επιτυχίες αφού αποκτήθηκε με 18 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η Αλκμάαρ, εκτός από το συγκεκριμένο ποσό στα ταμεία, πρόσθεσε στη συμφωνία και ένα ποσοστό μεταπώλησης ύψους 10%. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όταν οι «αετοί» μιλούν για τέτοια ποσά, στην Ολλανδία τρίβουν τα... χέρια τους γιατί θα βγάλουν επιπλέον, σχεδόν το 70% της πώλησης που έκαναν.