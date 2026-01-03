Παυλίδης: Ποδαρικό στο 2026 με ντοπιέτα για τη Μπενφίκα! (vid)
Ο Βαγγέλης Παυλίδης έδειξε με το... καλημέρα τις διαθέσεις του για το 2026! Το 2025 αποδείχθηκε ιδιαίτερα παραγωγικό για την καριέρα του και ο Έλληνας επιθετικός θέλει να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς και τη νέα χρονιά.
Δεν άργησε λοιπόν να πάρει μπρος στην Πορτογαλία, καθώς από το πρώτο κιόλας ματς του έτους φάνηκε... κεφάτος, σκοράροντας δυο γκολ σε ένα ημίχρονο για τη Μπενφίκα. Αρχικά άνοιξε το σκορ από το σημείο του πέναλτι απέναντι από την Εστορίλ στο στο 34΄και δώδεκα λεπτά αργότερα έλαμψε ξανά.
Στο 45΄+1΄συγκεκριμένα ο Μπαρέιρο έκανε την κάθετη στην πλάτη της άμυνας και ο Παυλίδης με ασύλληπτη λόμπα «έσκαψε» τον αντίπαλο γκολκπερ για να πετύχει με εντυπωσιακό τρόπο το 2-0.
O suspeito do costume 🕵️♂️ a tirar o chapéu 😌— Liga Portugal (@ligaportugal) January 3, 2026
Qual foi a tua reação a este golo de Pavlidis? 🇬🇷
📹BTV pic.twitter.com/XpALvbIA5I
