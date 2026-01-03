Η Ρέιντζερς άλωσε με ανατροπή 3-1 το «Celtic Park» κι έπιασε τη Σέλτικ στη δεύτερη θέση, με τις δυο τους να... κυνηγούν την πρωτοπόρο Χαρτς του Κυζιρίδη!

Συνεχίζει την ανάβαση η Ρέιντζερς, η οποία αναδείχθηκε νικήτρια στο «Old Firm» κι επικράτησε 3-1 επί της Σέλτικ για να δώσει νέα πνοή στο πρωτάθλημα Σκωτίας! Οι Προτεστάντες πέρασαν αλώβητοι με ανατροπή κι έπιασαν τους Κέλτες στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, με τις δυο τους να κυνηγούν την πρωτοπόρο Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη από το -3 με ματς περισσότερο!

Παρά το προβάδισμα της Σέλτικ με τον Γιάνγκ Χιουν-Ζουν στο 19΄η Ρέιντζερς κατάφερε να γυρίσει το ματς στο β΄μέρος και να μπει σφήνα στη διεκδίκηση του τίτλου. Αρχικά ο Τσερμίτι ισοφάρισε στο 50΄, με τον ίδιο παίκτη να ολοκληρώνει την ανατροπή εννιά λεπτά αργότερα.

Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Μουρ στο 71΄για το τελικό 3-1 των φιλοξενούμενων που υποχρέωσαν σε back-to-back ήττες την Σέλτικ, η οποία έχασε σημαντικό έδαφος στην κούρσα για την κορυφή.