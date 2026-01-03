Ο Μπάμπης Κωστούλας συνδύασε το ντεμπούτο το ως βασικός σε αγώνα Premier League με την πρώτη του ασίστ με τη φανέλα της Μπράιτον, σερβίροντας το 1-0 κόντρα στη Μπέρνλι.

Δεν άργησε να κάνει αισθητή την παρουσία του ο Μπάμπης Κωστούλας στην πρώτη φορά που αγωνίστηκε ως βασικός σε αγώνα Premier League. Ο Έλληνας επιθετικός πήρε φανέλα βασικού για τον αγώνα της Μπράιτον κόντρα στην Μπέρνλι και βοήθησε την ομάδα του να ανοίξει το σκορ με την πρώτη του ασίστ από τότε που μετακόμισε στην Αγγλία.

Στο 29΄συγκεκριμένα ο Κωστούλας υποδέχθηκε τη μπάλα στην περιοχή και με μια επαφή την έστρωσε για τον Ρούτερ, ο οποίος εκτέλεσε στη γωνία για το 1-0.

Νωρίτερα μάλιστα ο Έλληνας επιθετικός είχε βρει ο ίδιος δίχτυα, όταν κατέβασε άψογα τη μπάλα με το στήθος και εκτέλεσε φανταστικά στη γωνία, αλλά το γκολ δεν μέτρησε ποτέ καθώς ήταν εκτεθειμένος.