Για πρώτη φορά στην έως τώρα πορεία του, ο Έλληνας στράικερ παίρνει φανέλα βασικού σε παιχνίδι αγγλικού πρωταθλήματος.

Με τον πιο ιδανικό τρόπο ξεκινάει η νέα χρονιά για τον Μπάμπη Κωστούλα, καθώς οι κόποι του αποδίδουν καρπούς. Ο Έλληνας στράικερ είναι στο αρχικό σχήμα του Φάμπιαν Χίρτσελερ, για τη σημερινή (3/1, 17:00) αναμέτρηση με την Μπέρνλι.

Η Μπράιτον κάνει ποδαρικό στο 2026 με εντός έδρας παιχνίδι στην Premier League και ο νεαρός πρώην άσος του Ολυμπιακού θα παίξει για πρώτη φορά βασικός!

Θυμίζουμε πως ο 18χρονος που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τους «Γλάρους», μετράει 9 συμμετοχές και 1 γκολ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ενώ συνολικά έχει αγωνιστεί σε 12 ματς και έχει σκοράρει δις.