Κωστούλας: Για πρώτη φορά βασικός στην Premier League
Με τον πιο ιδανικό τρόπο ξεκινάει η νέα χρονιά για τον Μπάμπη Κωστούλα, καθώς οι κόποι του αποδίδουν καρπούς. Ο Έλληνας στράικερ είναι στο αρχικό σχήμα του Φάμπιαν Χίρτσελερ, για τη σημερινή (3/1, 17:00) αναμέτρηση με την Μπέρνλι.
Η Μπράιτον κάνει ποδαρικό στο 2026 με εντός έδρας παιχνίδι στην Premier League και ο νεαρός πρώην άσος του Ολυμπιακού θα παίξει για πρώτη φορά βασικός!
Θυμίζουμε πως ο 18χρονος που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τους «Γλάρους», μετράει 9 συμμετοχές και 1 γκολ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ενώ συνολικά έχει αγωνιστεί σε 12 ματς και έχει σκοράρει δις.
TEAM NEWS! 🚨 Our #BHABUR starting XI... 👊 pic.twitter.com/4dVRTdqkEK— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 3, 2026
