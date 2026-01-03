Κωστούλας: Για πρώτη φορά βασικός στην Premier League

Κωστούλας: Για πρώτη φορά βασικός στην Premier League

Μανώλης Μακρόπουλος
kostoulas_brighton
Για πρώτη φορά στην έως τώρα πορεία του, ο Έλληνας στράικερ παίρνει φανέλα βασικού σε παιχνίδι αγγλικού πρωταθλήματος.

Με τον πιο ιδανικό τρόπο ξεκινάει η νέα χρονιά για τον Μπάμπη Κωστούλα, καθώς οι κόποι του αποδίδουν καρπούς. Ο Έλληνας στράικερ είναι στο αρχικό σχήμα του Φάμπιαν Χίρτσελερ, για τη σημερινή (3/1, 17:00) αναμέτρηση με την Μπέρνλι.

Η Μπράιτον κάνει ποδαρικό στο 2026 με εντός έδρας παιχνίδι στην Premier League και ο νεαρός πρώην άσος του Ολυμπιακού θα παίξει για πρώτη φορά βασικός!

image

Θυμίζουμε πως ο 18χρονος που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τους «Γλάρους», μετράει 9 συμμετοχές και 1 γκολ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ενώ συνολικά έχει αγωνιστεί σε 12 ματς και έχει σκοράρει δις.

 
     

