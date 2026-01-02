Ο Ντάνι Άλβες αγόρασε την πορτογαλική ομάδα τρίτης κατηγορίας, Σπόρτινγκ Κλαμπ Σάο Ζοάο ντε Βερ, ενώ παράλληλα σκέφτεται να φορέσει ξανά ποδοσφαιρικά εξάταπα.

Ο Ντάνι Άλβες έγινε συνιδιοκτήτης της Σπόρτινγκ Κλαμπ Σάο Ζοάο ντε Βερ, ομάδας στην τρίτη κατηγορία της Πορτογαλίας, αποκτώντας το 50% του μετοχικού κεφαλαίου και με προοπτική να αγοράσει και το υπόλοιπο στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Η πορτογαλική ομάδα που ιδρύθηκε το 1929 στην Σάντα Μαρία ντα Φέρια της Βόρειας Πορτογαλίας επιβεβαίωσε την είδηση με επίσημη ανακοίνωση κάνοντας λόγω για ένα μεγάλο βήμα στην ιστορία του συλλόγου.

Η άφιξη του 42χρονου Βραζιλιάνου με τεράστια καριέρα σε ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα και η Εθνική Βραζιλίας αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό για την Κλαμπ Σάο Ζοάο ντε Βερ και βάζει την ομάδα σε μια νέα εποχή με στόχο την απόκτηση περισσότερων γνώσεων, εμπειριών και πόρων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «MaisFutebol», ο Βραζιλιάνος, ένας εκ των κορυφαίων στη θέση του δεξιού μπακ, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής στην αγωνιστική δράση με την ομάδα για τους επόμενους έξι μήνες. Ο Ντάνι Άλβες έχει να αγωνιστεί από τον Ιανουάριο του 2023 όταν αγωνιζόταν στην Πούμας του Μεξικού όπου και αποχώρησε λόγω της υπόθεσης βιασμού.

Η απόκτηση της πορτογαλικής ομάδας σηματοδοτεί για τον ίδιο όχι μόνο τις επιχειρηματικές του βλέψεις αλλά και την γενικότερη επιστροφή του στο ποδόσφαιρο είτε ως παίκτης είτε ως ιδιοκτήτης ομάδας.