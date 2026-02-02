Ο Φελίπε Μελό «πιάστηκε» στα χέρια με οπαδό των Κορίνθιανς! (vid)

Ο άλλοτε μεσοεπιθετικός της Ίντερ, Φελίπε Μέλο, είχε μία έντονη αντιπαραθεση με οπαδό των Κορίνθιανς, στον τελικό του Βραζιλιάνικου Σούπερ Καπ.

Το βράδυ της Κυριακής (01/02) πραγματοποιήθηκε ο τελικός του Βραζιλιάνικου Σούπερ Καπ, ανάμεσα στην Φλαμένγκο και τους Κορίνθιανς. Στο γήπεδο παρευρέθηκε και ο Φελίπε Μέλο, ο οποίος «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια μόλις το περασμένο καλοκαίρι, ως σχολιαστής του αγώνα και έγινε πρωταγωνιστής ενός πολυσυζητημένου σκηνικού.

Πιο συγκεκριμένα, την ώρα που οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων έκαναν την προθέρμανση τους στον αγωνιστικό χώρο, ο 42χρονος Βραζιλιάνος, εισήλθε και εκείνος στον αγωνιστικό χώρο για να πάρει τη θέση του και γρήγορα άρχισε να δέχεται προσβολές από μια μερίδα οπαδών των Κορίνθιανς.

Ο άλλοτε παίκτης των Ίντερ και Γιουβέντους δεν δίστασε να αντιδράσει και άρχισε να ανταλλάσσει κουβέντες, σε όχι και τόσο φιλικό τόνο, με έναν από τους οπαδούς. Σταδιακά πλησίασαν περισσότερο, μέχρι που αυτός ο φίλαθλος των τυπικά φιλοξενούμενων άρπαξε τον πρώην ποδοσφαιριστή της Παλμέιρας από τη φανέλα του, με τον ίδιο να αντιδρά εξίσου επιθετικά, με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να «πιάνονται» στα χέρια και να χρειάζεται η εμπλοκή των φυλάκων ασφαλείας για να αποσοβηθούν τα επεισόδια.

Για την ιστορία το τρόπαιο στον ουρανό του «Εστάντιο Νασιονάλ Γκαρίντσα» το σήκωσε η Κορίνθιανς, η οποία επικράτησε με 0-2 της Φλαμένγκο, στο ντεμπούτο του Πακετά, χάρη στα γκολ των Γκάμπριελ Παουλίστα (26') και Γιούρι Αλμπέρτο (90+7).