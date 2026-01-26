Τη φανέλα της Φλαμένγκο προβάρει ο Λούκας Πακετά, καθώς οι Βραζιλιάνοι ήρθαν σε συμφωνία με τη Γουέστ Χαμ για τη μεταγραφή του στα 42 εκατομμύρια ευρώ.

Μεταγραφική «βόμβα» ετοιμάζεται να πυροδοτήσει η Φλαμένγκο με τον επαναπατρισμό του Λούκας Πακετά! Σύμφωνα με το «Athletic», οι Βραζιλιάνοι έχουν καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία με τη Γουέστ Χαμ για την απόκτηση του 28χρονου μεσοεπιθετικού για ένα ποσό που υπολογίζεται κοντά στα 42 εκατομμύρια ευρώ.

Το μόνο που απομένει προς διευθέτηση είναι η δομή του deal και το τρόπος αποπληρωμής του ποσού, αν και οι δυο ομάδες έχουν εκφράσει την αισιοδοξία τους πως δεν αναμένεται να προκύψουν προβλήματα κατά τις διαπραγματεύσεις.

Τα 42 εκατομμύρια ευρώ ήταν η τρίτη κατά σειρά πρόταση που προσέφερε η Φλαμένγκο για να ξεκλειδώσει τη μεταγραφή, καθώς οι δυο προηγούμενες προσπάθειες είχαν πέσει στο κενό και είχαν απορριφθεί από τη Γουέστ Χαμ.

Στο μεσοδιάστημα ο Πακετά είχε ζητήσει να μην συμπεριληφθεί στην αποστολή των Hammers στους δυο προηγούμενους αγώνες απέναντι σε Σάντερλαντ και ΚΠΡ, περιμένοντας τις εξελίξεις και το τελικό πράσινο φως ώστε να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Κάπως έτσι ο 28χρονος ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη Φλαμένγκο, από την οποία ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα πίσω στο 2016. Έκτοτε ακολούθησε το ταξίδι στην Ευρώπη και οι φανέλες των Μίλαν, Λιόν και Γουέστ Χαμ, προτού ο Βραζιλιάνος πάρει την απόφαση να επιστρέψει στη Βραζιλία για χάρη των πρωταθλητών.