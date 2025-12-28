Ο Ζοσέ Μοράις πήρε το Σούπερ Καπ των ΗΑΕ απέναντι στον Πάουλο Σόουζα

ΖΟΣΕ ΜΟΡΑΪΣ

Ο άλλοτε προπονητής της ΑΕΚ επικράτησε του... άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού στο Σούπερ Καπ των ΗΑΕ και το έριξε στον χορό!

Νικητής του Σούπερ Καπ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναδείχθηκε ο Ζοσέ Μοράις, καθώς η Αλ Σάρτζα νίκησε με 3-2 την Σαμπάμπ Αλ Αχλί στον τελικό.

Ο άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ, που βρέθηκε στον πάγκο της Ένωσης τη σεζόν 2026-2017 βρήκε απέναντι του έναν πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Πάουλο Σόουζα.

image

Μάλιστα, μετά το φινάλε του ματς, ο Μοράις με ένα νέο λουκ, το οποίο δεν είχαμε δει στην Ελλάδα, καθώς ήταν... φαλακρός, πανηγύρισε έξαλλα χορεύοντας και διασκεδάζοντας την επιτυχία της ομάδας του.

 
     

