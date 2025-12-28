Ο Ζοσέ Μοράις πήρε το Σούπερ Καπ των ΗΑΕ απέναντι στον Πάουλο Σόουζα
Νικητής του Σούπερ Καπ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναδείχθηκε ο Ζοσέ Μοράις, καθώς η Αλ Σάρτζα νίκησε με 3-2 την Σαμπάμπ Αλ Αχλί στον τελικό.
Ο άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ, που βρέθηκε στον πάγκο της Ένωσης τη σεζόν 2026-2017 βρήκε απέναντι του έναν πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Πάουλο Σόουζα.
Μάλιστα, μετά το φινάλε του ματς, ο Μοράις με ένα νέο λουκ, το οποίο δεν είχαμε δει στην Ελλάδα, καθώς ήταν... φαλακρός, πανηγύρισε έξαλλα χορεύοντας και διασκεδάζοντας την επιτυχία της ομάδας του.
A dança do treinador português José Morais 🇵🇹 após conquistar a Supertaça dos Emirados Árabes Unidos 🇦🇪— Cabine Desportiva (@CabineSport) December 27, 2025
Via: @UAEProleague_En https://t.co/S6ukSZRYpw pic.twitter.com/PFGFIcQYkr
