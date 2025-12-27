Δεν... χαμπαριάζει τίποτα ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που «χτύπησε» δις στη νίκη της Αλ Νασρ επί της Αλ Οκχντούντ και έφτασε τα 40 γκολ φέτος.

Η Αλ Νασρ δείχνει - επιτέλους - έτοιμη να γίνει ξανά Πρωταθλήτρια στη Σαουδική Αραβία και ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να την... κουβαλάει. Ο Πορτογάλος σταρ υπέγραψε τη νίκη της επί της Αλ Οκχντούντ και την ανέβασε στο +4 από την Αλ Χιλάλ στην κορυφή της Saudi Pro League.

Ο CR7 δεν... χαμπαριάζει από γιορτές και χρόνια και το απέδειξε ξανά, αφού επέστρεψε στη δράση κάνοντας αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: σκοράροντας. Με δύο tap-ins που έφτιαξε ο ίδιος για τον εαυτό του με τις κινήσεις του, ο Κριστιάνο πέτυχε ακόμη μια ντοπιέτα και άνοιξε τον δρόμο της νίκης.

Μπορεί να βαδίζει προς τα 41 του σιγά σιγά αλλά 40... δεν έχει μόνο τα χρόνια, αλλά και τα γκολ! Με τα δύο αυτά τέρματα, ο CR7 έφτασε τα 40 μέσα στο 2025, συνεχίζοντας εντυπωσιακά τη χρονιά. Πρόκειται για το 14ο ημερολογιακό έτος στο οποίο πετυχαίνει 40+ γκολ και έχει την ευκαιρία να προσθέσει κι άλλα τέρματα στον λογαριασμό του, στο επερχόμενο παιχνίδι με την Αλ Ετιφάκ στις 30 Δεκεμβρίου.