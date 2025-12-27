Τζόλης και Καρέτσας έβαλαν στοίχημα ελληνικό γεύμα για το ποιος θα έχει τις περισσότερες ασίστ

Οι Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χρήστος Τζόλης αποφάσισαν να βάλουν στοίχημα για το ποιος θα κάνει τις περισσότερες ασίστ με βραβείο ένα ελληνικό γεύμα.

Η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη κέρδισε την Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα με 5-3 και μάλιστα εκτός έδρας σε αγώνα για την 20η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος. Μάλιστα, ο Έλληνας άσος της ομάδας των Βρυξελλών έκανε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι δίνοντας ασίστ σε τρία από τα πέντε γκολ τους όντας ίσως ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου.

Οι δύο Έλληνες είχαν ένα τετ α τετ στο περιθώρο του αγώνα στο κανάλι «DAZN» όπου αποφάσισαν να βάλουν ένα στοίχημα σχετικά με το ποιος θα έχει τις περισσότερες ασίστ στο φινάλε της σεζόν. Ο Χρήστος Τζόλης όρισε ως βραβείο για τον νικητή ένα ελληνικό απογευμα και οι δυό τους έδωσαν τα χέρια, με τον ίδιο να παίρνει μεγάλο προβάδισμα με την εμφάνιση που ακολούθησε.

Αυτή τη στιγμή εκείνος έχει εννέα ασίστ ενώ ο Καρέτσας έχει έξι.