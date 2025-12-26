Ο Χρήστος Τζόλης έδωσε... ρεσιτάλ στην ματσάρα της Μπριζ απέναντι στην Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, σημειώνοντας τρεις ασίστ στη νίκη της ομάδας του με 5-3.

«Τρελαίνει» κόσμο με τις εξαιρετικές του επιδόσεις ο Χρήστος Τζόλης (και) την τρέχουσα σεζόν! Ο Έλληνας διεθνής ήταν κομβικός στην εκτός έδρας επικράτηση της Μπριζ κόντρα στην Γκενκ, του βασικού Κωνσταντίνου Καρέτσα, βοηθώντας με τρεις ασίστ την ομάδα του να φτάσει στη νίκη με 5-3 για την 20ή αγωνιστική του πρωταθλήματος Βελγίου.

Ο Τζόλης μπορεί να μην σκόραρε, αλλά έκανε ό,τι περνούσε από τα... πόδια του τροφοδοτώντας τους συμπαίκτες του. Στο 13' ο Βέτλεσεν άνοιξε το σκορ για την Μπριζ μετά από ασίστ του 23χρονου, που μερικά λεπτά μετά «χόρεψε» την αντίπαλη άμυνα και σέρβιρε στον Βέρμαντ για το 0-2 (22').

Η Γκενκ μείωσε στο 24' με τον Σορ, προτού η Μπριζ με σκόρερ τον Βανάκεν πάρει και πάλι αέρα δύο τερμάτων. Η Γκενκ, στο ντεμπούτο του πρώην προπονητή της Μπριζ Νίκι Χάγιεν, μείωσε εκ νέου με τον Χέιμανς (51') και μάλιστα έφερε το ματς στα ίσα με τον Ίτο στο 76ο λεπτό.

Το... χατ τρικ των ασίστ από τον Τζόλη σημειώθηκε στο 80', με σκόρερ αυτή τη φορά τον Στάνκοβιτς, ενώ στις καθυστερήσεις ο Σάντρα διαμόρφωσε το τελικό 3-5. Ο Τζόλης έφτασε τις 15 ασίστ στη σεζόν έχοντας παράλληλα και 11 γκολ σε 30 συμμετοχές. Με τη νίκη αυτή, η Μπριζ προσπέρασε στην κορυφή την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, η οποία έχει όμως ματς λιγότερο, ενώ η Γκενκ του Καρέτσα παρέμεινε στην 7η θέση.