Ο Χρήστος Τζόλης δημιούργησε τα δύο πρώτα γκολ της Κλαμπ Μπριζ στον αγώνα κόντρα στην Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

«Φουριόζος» μπήκε στο μεγάλο ματς της 20ης αγωνιστικής στο Βέλγιο ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος έφτιαξε τα δύο πρώτα τέρματα της Κλαμπ στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα κόντρα στην Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Ο 23χρονος Έλληνας εξτρέμ των φιλοξενουμένων αρχικά έδωσε την ασίστ στον Ούγκο Βετλέσεν στο 13' για να ανοίξει το σκορ για την Μπριζ. Έπειτα στο 22' έκανε το ίδιο, αυτή τη φορά για τον Ρομέο Βερμάν, ο οποίος σκόραρε για το 0-2 της ομάδας των Βρυξελλών.

Η Γκενκ του Καρέτσα έβγαλε μία αντίδραση και μείωσε σε 1-2 στο 24' με τον Σορ, με τον Έλληνα εξτρέμ να μην εμπλέκεται στο τέρμα αυτό. Τελικά οι δύο ομάδες πήγαν στο ημίχρονο με το σκορ στο 1-3 χάρη σε γκολ του Χανς Βανάκεν στο 43ο λεπτό από ασίστ του Βετλέσεν.