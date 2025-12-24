Η Λιόν αποφάσισε να δωρίσει ένα γενναιόδωρο ποσό σε ομάδα έβδομης κατηγορίας που απέκλεισε πρόσφατα στο Κύπελλο Γαλλίας.

Τα Χριστούγεννα ήρθαν νωρίτερα φέτος στην... Γαλλία. Και πιο συγκεκριμένα για την Σεν-Κιρ Κολόνιε, μία ερασιτεχνική ομάδα που αγωνίζεται στην έβδομη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου που δέχθηκε ένα αναπάντεχο δώρο από την Λιόν!

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν πρόσφατα (21/12) στο Κύπελλο Γαλλίας και παρότι το ημίχρονο είδε την Σεν-Κιρ Κολόνιε να αντέχει έχοντας κρατήσει το μηδέν στην άμυνα, ωστόσο οι Λιονέ «βρυχήθηκαν» στο δεύτερο μέρος (3-0) αφήνοντας εκτός συνέχειας την... γειτόνισσά της.

Η έδρα του ερασιτεχνικού συλλόγου βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη της Λιόν και στην ουσία πρόκειται για ένα προάστιο που αριθμεί περίπου 6.000 κατοίκους. Με τις γιορτές να πλησιάζουν, η Λιόν αποφάσισε να προβεί σε μία όμορφη πρωτοβουλία, «σοκάροντας» ευχάριστα την Σεν-Κιρ Κολόνιε.

Πιο συγκεκριμένα, δώρισε στην... αποκλεισμένη της αντίπαλο ένα ποσό της τάξεως των 100.000 ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη μαζί με αυτά του αγώνα έφτασαν περίπου τα 150.000 ευρώ. Κι όλα αυτά, ενώ ο σύλλογος λειτουργεί με ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 280.000 ευρώ, σύμφωνα με την «Equipe».

Ένα δώρο που η Σεν-Κιρ Κολόνιε δέχθηκε με μεγάλη ευγνωμοσύνη, χωρίς να ξεχνάμε φυσικά ότι μερικούς μήνες πριν η Λιόν πέρασε τις δικές της οικονομικές δυσκολίες που την έσπρωξαν στο χείλος του υποβιβασμού΄.