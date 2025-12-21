Με μία... φονική σέντρα, ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης μέτρησε ακόμη μία ασίστ για την Χαρτς που υπέταξε (και) την Ρέιντζερς με 2-1 κρατώντας διαφορά ασφαλείας από την Σέλτικ.

Νέα νίκη για την Χαρτς στο πρωτάθλημα Σκωτίας με νέα συμβολή από τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη! Δεν είναι άγνωστο ότι αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς και κομβικούς παίκτες στην φετινή πορεία και προσπάθεια της Χαρτς για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Απέναντι στην Ρέιντζερς, ο 25χρονος εξτρέμ πέτυχε ακόμη μία ασίστ βάζοντας έτσι το... λιθαράκι του στη νίκη της ομάδας του με 2-1.

Πάνω που η Ρέιντζερς είχε βρει ρυθμό και προσέθετε βαθμούς στο... σακούλι της, η Χαρτς την υποχρέωσε στην 2η ήττα της στη σεζόν. Στο 38', ο Κυζιρίδης έβγαλε μία καταπληκτική σέντρα από τα αριστερά. Στην καρδιά της άμυνας της Ρέιντζερς, εκεί όπου ο Φίντλαϊ υψώθηκε και με τέλεια κεφαλιά άφησε άγαλμα τον Μπάτλαντ για το προβάδισμα της Χαρτς. Η οποία τέσσερα λεπτά αργότερα βρήκε και δεύτερο τέρμα με τον Σάνκλαντ.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Hearts 1-0 Rangers ⚽️ Stuart Findlay has given the lead to Hearts! pic.twitter.com/feSsiYG8zZ — Goals Xtra (@GoalsXtra) December 21, 2025

Ο Κυζιρίδης ήταν εξαιρετικός σε όλο το ματς, ενώ μάλιστα στο β' μέρος παραλίγο να μοιράσει και δεύτερη ασίστ. Οι φιλοξενούμενοι απλώς μείωσαν στις καθυστερήσεις για το 2-1. Η Χαρτς, με αυτή τη νίκη, έφτασε τους 41 βαθμούς και βρίσκεται στο +9 από την Σέλτικ, που έχει όμως δύο ματς λιγότερα. Για τον Έλληνα εξτρέμ αυτή ήταν η 6η του ασίστ την φετινή σεζόν, ενώ μετράει επίσης 5 τέρματα.