Η Χαρτς, με τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη βασικό, πήρε το ντέρμπι κορυφής απέναντι στην Σέλτικ (1-2) και έβαλε ξανά μπροστά για το πρώτο της πρωτάθλημα εδώ και 65 χρόνια.

Την προηγούμενη φορά που Χαρτς και Σέλτικ βρέθηκαν αντιμέτωπες στην Premiership ήταν για τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, όταν η Χαρτς με σκόρερ τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη είχε επικρατήσει 3-1. Από τότε πολλά άλλαξαν, όχι όμως και η... νικήτρια ομάδα. Μέσα στην Γλασκώβη, η ομάδα του 25χρονου Έλληνα θριάμβευσε επικρατώντας 2-1 και ξέφυγε στην κορυφή, στο +3 από τους Κέλτες έχοντας ματς περισσότερο.

Η Χαρτς χρειαζόταν αυτή τη νίκη για να βάλει τέλος στο σερί των τεσσάρων αγώνων που έμενε μακριά από το «τρίποντο». Από την άλλη η Σέλτικ, που με ένα φοβερό 5/5 έπιασε την αντίπαλό της στην βαθμολογία, ήθελε κι αυτή τη νίκη για να την προσπεράσει και να πάρει την πρωτιά, στο ντεμπούτο του Γουίλφριντ Νανσί στον πάγκο της. Ωστόσο, αποτελεσματική και δη κυνική αποδείχθηκε τελικά η Χαρτς. Χωρίς να απειλήσει ιδιαίτερα τους γηπεδούχους, πήρε το προβάδισμα σε ένα κομβικό χρονικό σημείο, πριν το ημίχρονο, με τον Μπράγκα που εκμεταλλεύτηκε το... μπέρδεμα στην άμυνα της Σέλτικ.

Η Σέλτικ προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στο β' μέρος, όμως η Χαρτς ήταν εκείνη που βρήκε -ξανά- τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η κεφαλιά του ΜακΕντί στο 64' δεν άφησε περιθώριο στον Σμάιχελ. Λίγα λεπτά μετά, ο Κυζιρίδης -στην τελευταία του προσπάθεια προτού αντικατασταθεί- είχε την στιγμή του, αλλά το συρτό σουτ που επιχείρησε κατέληξε για λίγο άουτ. H Σέλτικ πίεσε και μείωσε στο 90+3' με τον Τίρνεϊ, αλλά με το τελικό 1-2 η Χαρτς έφτασε τους 35 βαθμούς, παίρνοντας ξανά μπρος για το πρώτο της πρωτάθλημα μετά από 65 χρόνια!