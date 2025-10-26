Κυζιρίδης στο Gazzetta: «Υπήρχαν βράδια που να σταματήσω το ποδόσφαιρο, ήταν το λιγότερο που σκεφτόμουν»

«Σιχάθηκα το ποδόσφαιρο, να βλέπεις γήπεδα που έχουν στραβές γραμμές...»

Πώς έκλεισε το κεφάλαιο Ντέμπρετσεν;

Με τον χειρότερο τρόπο. Αναγκάστηκα να σπάσω το συμβόλαιό μου και να φύγω από την ομάδα, επειδή δεν με στήριξαν ποτέ από το κλαμπ. Είχα έναν τραυματισμό και μόλις γύρισα, με έθεσαν εκτός ομάδας. Ήμουν τέσσερις μήνες έξω και μόλις γύρισα μου είπαν «ή θα πας δανεικός ή θα πας στην β’ ομάδα». Ήταν δύο μέρες πριν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο. Μίλησα με τον μάνατζέρ μου και μου είπε να πάω στη Σλοβενία για κάποιους μήνες και μετά να δούμε τις επιλογές μας.

Πώς ήταν στη Σλοβενία;

Εκεί σιχάθηκα το ποδόσφαιρο. Εκεί, πραγματικά, το σιχάθηκα. Έλεγα «ρε φίλε δεν είναι δυνατόν». Να παίζεις Α’ Εθνική και να βλέπεις γήπεδα που χωράνε 150 άτομα, να έχουν στραβές γραμμές. Μιλάμε για τρέλες. Σκεφτόμουν ότι πριν από κάποιους μήνες έπαιζα ντέρμπι με την Φερεντσβάρος σε γεμάτο γήπεδο και εκείνη τη στιγμή ήμουν στη Σλοβενία και έπαιζα με την Αλουμίνι που αν δει κανείς το γήπεδό της, θα σκεφτεί ότι δεν είναι δυνατόν αυτή η ομάδα να παίζει στην πρώτη κατηγορία. Αναρωτιόμουν «τι ήρθα να κάνω εδώ;». Επί τρεις μήνες προσπαθούσα να βρω μια σπίθα και αντί να την βρίσκω, την έχανα. Ξενέρωνα περισσότερο. Έλεγα «να τελειώνει η χρονιά και να φύγω».

Και τι συνέβη εκείνο το καλοκαίρι;

Το καλοκαίρι στο Ντέμπρετσεν ζήτησα να πάω προετοιμασία με την αποστολή στην Αυστρία και μόλις επιστρέψουμε να βρω ομάδα. Μία μέρα πριν βγάλει την αποστολή για την Αυστρία, αφήνει μόνο εμένα εκτός. Σκέφτηκα ότι με κοροϊδεύουν. Εγώ ήθελα μόνο να κάνω προπονήσεις για να είμαι έτοιμος για την επόμενη ομάδα μου. Τουλάχιστον, σκέφτηκα ότι θα αφήσουν κάποιον πίσω για να κάνω προπόνηση. Δεν άφησαν κανέναν κι εγώ ήμουν στο πουθενά. Πολλές φορές πήγαινα στο γήπεδο και ήταν κλειστή η πόρτα, δεν μπορούσα να κάνω προπόνηση. Δεν είχαν αφήσει ούτε μπάλες! Προσπαθούσα να βρω ένα κίνητρο. Έλεγα από μέσα μου «όλα καλά, εγώ θα είμαι έτοιμος». Έτρεχα μόνος μου, έκανα γυμναστήριο μόνος μου. Όλα αυτά, ενώ είναι υποχρεωμένοι από την FIFA να φροντίσουν για να κάνω εγώ προπονήσεις.

Σκέφτηκες ποτέ να κάνεις κάποια ενέργεια εναντίον τους;

Μάζευα στοιχεία ώστε σε περίπτωση που δεν μου έλυναν το συμβόλαιο, να πάω στην FIFA. Εν τέλει τα βρήκαμε και γύρισα στη Σλοβακία. Είχα έναν χρόνο συμβόλαιο και είχα πει «ή τώρα ή ποτέ».

Τι ήταν αυτό που σε έκανε και το πίστευες;

Η χώρα. Οπουδήποτε αλλού και να πήγαινα, δεν θα ήμουν τόσο σίγουρος. Στη Σλοβακία ήξερα ότι θα παίξω αμέσως. Έκανα προπονήσεις για να φτάσω σε καλό επίπεδο σωματικά και από το τρίτο ματς και μετά, έπαιξα σε όλα βασικός.

Τι είχε το πρωτάθλημα της Σλοβακίας και σε έκανε να νιώσεις τόσο καλά;

Ένιωθα σαν στο σπίτι μου μετά τους πρώτους έξι μήνες. Λες και ήμουν στην Ελλάδα.

Η γυναίκα σου τι σου έλεγε;

Πάντα με στήριζε, πάντα πίστευε σε μένα. Έδειχνε, πάντα, πολύ μεγάλη κατανόηση. Δεν είναι εύκολο να είσαι γυναίκα ποδοσφαιριστή. Η Μαιρούλα έχει τραβήξει πολλά και της βγάζω το καπέλο. Ήταν, πάντα, προσηλωμένη στον στόχο μου, που από ένα σημείο και μετά έγινε και δικός της. Είναι ο άνθρωπος για τον οποίο μπορώ να μιλάω για ώρες.

Θυμάσαι κάποιες ατάκες της;

Μου έλεγε «εμείς οι δύο θα τα καταφέρουμε» και ότι «δεν πρέπει να αφήσεις κανέναν να σου φάει το ψωμί».

Σε αγχώνει η σκέψη ότι θα γίνεις πατέρας;

Είμαι πολύ συνειδητοποιημένος, το ήθελα και το έκανα. Ήταν, πάντα, το όνειρό μου να φτιάξω οικογένεια. Μεγάλωσα σε δεμένη οικογένεια, εισέπραξα πολλή αγάπη. Μπορεί να έφυγα από μικρός από το σπίτι και να μην είχα την αγάπη στην καθημερινότητά μου, αλλά την αισθανόμουν από μακριά.

Ο πατέρας σου σε στήριξε στις αποφάσεις σου στο ποδόσφαιρο;

Ο πατέρας μου αν και ήξερε μέσα του τι μπορώ να καταφέρω, δεν είχε ποτέ τη λογική να με πιέσει για να γίνω ποδοσφαιριστής. Ποτέ δεν με πούσαρε να κάνω κάτι. Πάντα μου έλεγε ότι είναι δική μου η ευθύνη. Μου έλεγε πως ήταν λάθος το ότι δεν διάβαζα, αλλά μου άφηνε την ελευθερία της επιλογής. Μία ελευθερία που δεν ξέρω αν εγώ θα μπορέσω να αφήσω στο παιδί μου.

Με όλα αυτά που έχεις ζήσει στο ποδόσφαιρο, αν σου πει το παιδί σου ότι θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής, τι θα του πεις;

Δύσκολη ερώτηση. Γνωρίζοντας τι είναι το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω αν θα τον έβαζα σε αυτόν τον χώρο. Ασφαλώς και θα ήθελα να δω το παιδί μου να παίζει μπάλα, αλλά αυτή είναι η εικόνα προς τα έξω. Δεν θα ήθελα να τραβήξει όλα όσα, ενδεχομένως, θα χρειαζόταν να τραβήξει, για να φτάσει να παίξει μπάλα. Αν γυρίσω τον χρόνο πίσω και σκεφτώ τι έχω περάσει εγώ, δεν θα ήθελα να τα περάσει κι εκείνο. Θα προσπαθήσω, όμως, να τον βοηθήσω. Και αν καταλάβω ότι δεν κάνει, θα βρούμε άλλη λύση. Δεν θα τον αφήσω να παρατήσει το σχολείο, θα το βγάλει και θέλω να περάσει σε μία σχολή. Να έχει ένα χαρτί και ας του είναι άχρηστο. Στο ποδόσφαιρο θα έχεις μία χαρά και δέκα λύπες. Φυσικά, όμως, η χαρά στο ποδόσφαιρο, δεν συγκρίνεται με τίποτα.

Και τελικώς πως εξελίχθηκε η χρονιά στη Σλοβακία;

Είχα συμπαίκτες που γνώριζα από το παρελθόν. Δεν είχα πίεση από κανέναν. Η μόνη πίεση ήταν να παίξω και να αποδείξω όσα μπορώ να κάνω. Αυτό βγήκε στο γήπεδο. Έκανα πολύ καλά παιχνίδια, έβαλα πολλά γκολ. Για λίγα δευτερόλεπτα δεν μπήκαμε στα play off, λόγω ενός γκολ στο 95’.

Πότε έμαθες για πρώτη φορά για το ενδιαφέρον της Χαρτς;

Τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου έμαθα για πρώτη φορά για τη Χαρτς. Το καλοκαίρι υπήρξαν πολλές ομάδες που ενδιαφέρθηκαν και απλά εγώ κοιτούσα ποια ήταν η καλύτερη λύση για μένα. Πού, δηλαδή, θα πήγαινα και θα πρωταγωνιστούσα. Μόλις ήρθε η Χαρτς, είπα αμέσως στον μάνατζέρ μου «εκεί πρέπει να πάω». Είχα πολλές ομάδες από Πολωνία και από Ουγγαρία. Είχα, επίσης, όλη τη Σλοβακία. Επέλεξα τη Χαρτς γιατί ήθελα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. Παίζοντας στη Σκωτία, είναι πιο εύκολο να μπεις στην Αγγλία. Αν πας καλά και βάλεις κάποια γκολ, το πρώτο πρωτάθλημα που κοιτάνε από την Τσάμπιονσιπ ή ακόμα και από την Πρέμιερ Λιγκ, είναι το σκωτσέζικο.

Δεν σε φοβίζει η Αγγλία;

Όχι, μοιάζει με το πρωτάθλημα της Σκωτίας, με την διαφορά ότι υπάρχουν περισσότερες ομάδες και άρα περισσότερες απαιτήσεις.