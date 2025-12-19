Ιωαννίδης: Η Record τον παρομοιάζει με... ηφαίστειο στο εξώφυλλό της
Ο Φώτης Ιωαννίδης «καθάρισε» το ματς ανάμεσα σε Σάντα Κλάρα και Σπόρτινγκ δίνοντας στα Λιοντάρια το εισιτήριο για τους «8» του Κυπέλλου Πορτογαλίας. Ο Έλλήνας στράικερ μπήκε στο ματς στο 66ο λεπτό και κατάφερε να δώσει τη λύση στις καθυστερήσεις, σκοράροντας το πέμπτο του φετινό γκολ και στέλνοντας την ομάδα του στα προημιτελικά του θεσμού.
Η Record δεν άφησε ασχολίαστη την εμφάνιση του Έλληνα διεθνή, κάνοντάς του ιδιαίτερη μνεία στο σημερινό της εξώφυλλο.
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον ίδιο με την περιγραφή «Ιωαννίδης το ηφαίστειο», ενώ στο πάνω αριστερό μέρος της σελίδας οι Πορτογάλοι έγραψαν χαρακτηριστικά: «Ο Έλληνας έδωσε τη λύση στο ματς στην παράταση μετά από τεράστια μάχη».
Bom dia!— Record (@Record_Portugal) December 19, 2025
A primeira página de Record de hoje, 19 de dezembro #capa #record pic.twitter.com/z9rAOuApPH
