Ο Φώτης Ιωαννίδης ήρθε από τον πάγκο και χάρισε την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Πορτογαλίας στην Σπόρτινγκ που νίκησε την Σάντα Κλάρα δύσκολα με 3-2 στην παράταση.

Ματς για γερά νεύρα ήταν αυτό απέναντι στην Σπόρτινγκ και στην Σάντα Κλάρα για τους «16» του Κυπέλλου Πορτογαλίας. Τα Λιοντάρια, παρότι προηγήθηκαν, είδαν την αντίπαλό τους να ανατρέπει την κατάσταση, απέφυγε τον αποκλεισμό στο 90+15' (!) και τελικά λυτρώθηκε στις καθυστερήσεις από τον Φώτη Ιωαννίδη! Ο Έλληνας φορ σκόραρε το 5ο του φετινό τέρμα και έστειλε την Σπόρτινγκ στα προημιτελικά.

Ο Σιμόες άνοιξε τον δρόμο της πρόκρισης στο 12ο λεπτό, η Σάντα Κλάρα όμως αποδείχθηκε εξαιρετικά σκληροτράχηλη. Στο 28' βρήκε την απάντησή της με τον Σοάρες που έφερε το ματς στα ίσα. Ο Ιωαννίδης πέρασε στο ματς στο 66ο λεπτό (ο Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο), προτού ακολουθήσει ένα δραματικό φινάλε. Στο 85', η Σπόρτινγκ είδε την εστία της παραβιάζεται για δεύτερη φορά από το τέρμα του Σίλβα, όμως τίποτα δεν είχε κριθεί.

Τέσσερα λεπτά μετά ο Βίκτορ αποβλήθηκε αφήνοντας την Σάντα Κλάρα με δέκα παίκτες, κάτι που πλήρωσε αργότερα. Στο 90+15' η Σπόρτινγκ κέρδισε πέναλτι και ο Σουάρες ευστόχησε στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί, στο 98' ανέλαβε ο Ιωαννίδης. Σέντρα από τα δεξιά, πρώτη κεφαλιά από τον Χιούλμαντ, δεύτερη από τον Ιωαννίδη και 3-2 για την Σπόρτινγκ που ήταν και το τελικό σκορ.